Ostavio trudnu ženu zbog nje: Prisjetite se skandala koji je Claire Danes pretvorio u 'razaračicu doma'

Jedan od najokrutnijih ljubavnih trokuta u novijoj holivudskoj povijesti dogodio se 2003. godine. Mlada zvijezda Claire Danes, tada 24-godišnjakinja, i glumac Billy Crudup zaljubili su se na snimanju filma "Stage Beauty".

Njihova kemija na setu prelila se u stvarni život, no s brutalnim posljedicama za treću osobu.

Crudup je, naime, u to vrijeme bio u osmogodišnjoj vezi s cijenjenom glumicom Mary-Louise Parker, koja je nosila njihovo dijete i bila u sedmom mjesecu trudnoće. Odluka Crudupa da ostavi svoju trudnu partnericu zbog mlađe kolegice izazvala je neviđeni medijski skandal i zgražanje javnosti.

Okrutna izdaja

Danes je preko noći postala omražena figura, a tabloidi su je prozvali "razaračicom domova".

Njezin imidž "dobre djevojke" bio je uništen, a godinama se borila s posljedicama javne osude. S druge strane, slomljeno srce Mary-Louise Parker postalo je simbolom okrutne izdaje.

Glumica je godinama kasnije u svojim memoarima "Dear Mr. You" opisala trenutak potpunog očaja, kada je, trudna i sama, doživjela slom u taksiju. Njezine riječi: "Sama sam. Gledajte, vidite? Trudna sam i sama. Boli me čak i disati," ogolile su svu dubinu njezine patnje i dodatno pojačale bijes javnosti prema novom paru.

'Imala sam 24 godine'

Veza između Danes i Crudupa potrajala je četiri godine, no teret skandala nikada ih nije napustio. Godinama kasnije, Danes je progovorila o tom razdoblju, pokušavajući objasniti svoje postupke.

"Bila sam samo zaljubljena u njega i trebala sam to istražiti. Imala sam 24 godine... Nisam baš znala kakve će biti posljedice," izjavila je u jednom intervjuu, priznajući da je to bila "grozna situacija" i da razumije zašto su ljudi bili uzrujani.

Iako je izrazila žaljenje zbog boli koju je prouzročila, za mnoge je ta afera ostala mrlja na njezinoj karijeri i trajan podsjetnik na to kako ljubav na filmskom platnu ponekad može imati vrlo stvarne i bolne žrtve.

Claire je poslije te upoznala svog supruga Hugha Dancyja, s kojim danas ima troje djece,

Billy Crudup je od 2017. godine u vezi je s glumicom Naomi Watts, a vjenčali su se 2023.

