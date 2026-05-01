HOLLYWOOD JE OSTAO U ŠOKU /

Ostavio trudnu ženu zbog nje: Prisjetite se skandala koji je Claire Danes pretvorio u 'razaračicu doma'

Ostavio trudnu ženu zbog nje: Prisjetite se skandala koji je Claire Danes pretvorio u 'razaračicu doma'
Foto: kpa Publicity/United Archives/Profimedia

Odluka Crudupa da ostavi svoju trudnu partnericu zbog mlađe kolegice izazvala je neviđeni medijski skandal i zgražanje javnosti.

1.5.2026.
18:39
Hot.hr
kpa Publicity/United Archives/Profimedia
Jedan od najokrutnijih ljubavnih trokuta u novijoj holivudskoj povijesti dogodio se 2003. godine. Mlada zvijezda Claire Danes, tada 24-godišnjakinja, i glumac Billy Crudup zaljubili su se na snimanju filma "Stage Beauty". 

Njihova kemija na setu prelila se u stvarni život, no s brutalnim posljedicama za treću osobu. 

Crudup je, naime, u to vrijeme bio u osmogodišnjoj vezi s cijenjenom glumicom Mary-Louise Parker, koja je nosila njihovo dijete i bila u sedmom mjesecu trudnoće. Odluka Crudupa da ostavi svoju trudnu partnericu zbog mlađe kolegice izazvala je neviđeni medijski skandal i zgražanje javnosti.

Okrutna izdaja

Danes je preko noći postala omražena figura, a tabloidi su je prozvali "razaračicom domova". 

Njezin imidž "dobre djevojke" bio je uništen, a godinama se borila s posljedicama javne osude. S druge strane, slomljeno srce Mary-Louise Parker postalo je simbolom okrutne izdaje. 

Glumica je godinama kasnije u svojim memoarima "Dear Mr. You" opisala trenutak potpunog očaja, kada je, trudna i sama, doživjela slom u taksiju. Njezine riječi: "Sama sam. Gledajte, vidite? Trudna sam i sama. Boli me čak i disati," ogolile su svu dubinu njezine patnje i dodatno pojačale bijes javnosti prema novom paru.

'Imala sam 24 godine'

Veza između Danes i Crudupa potrajala je četiri godine, no teret skandala nikada ih nije napustio. Godinama kasnije, Danes je progovorila o tom razdoblju, pokušavajući objasniti svoje postupke. 

"Bila sam samo zaljubljena u njega i trebala sam to istražiti. Imala sam 24 godine... Nisam baš znala kakve će biti posljedice," izjavila je u jednom intervjuu, priznajući da je to bila "grozna situacija" i da razumije zašto su ljudi bili uzrujani. 

Iako je izrazila žaljenje zbog boli koju je prouzročila, za mnoge je ta afera ostala mrlja na njezinoj karijeri i trajan podsjetnik na to kako ljubav na filmskom platnu ponekad može imati vrlo stvarne i bolne žrtve.

Claire je poslije te upoznala svog supruga Hugha Dancyja, s kojim danas ima troje djece,

Billy Crudup je od 2017. godine u vezi je s glumicom Naomi Watts, a vjenčali su se 2023.

POGLEDAJTE VIDEO: Javile su nam se Lelekice, ali i Baby Lasagna: Doznajte kakve su im šanse za finale

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
