Opsadno stanje u Sarajevu: Duge cijevi u potrazi za ubojicom žene

U pucnjavi u sarajevskom naselju Dobrinja poginula je žena, potvrđeno je za Klix.ba. Neslužbeno doznaju da je muškarac koji je pucao u nju pobjegao s mjesta zločina.

Foto: V. D./Klix.ba

Policija intenzivno traga za njim.

Na mjestu nesreće nalaze se pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) i ekipa hitne pomoći. Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Dnevni avaz piše kako je prije nego što je ubio ženu, muškarac ranio brata od žrtve.