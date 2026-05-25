SABLASNO

Zastrašujući prizori iz golemih gradova duhova: Zjape prazni kao kulise za postapokaliptični film

Zastrašujući prizori iz golemih gradova duhova: Zjape prazni kao kulise za postapokaliptični film
Foto: GREG BAKER/AFP/Profimedia

U posljednjih 20 godina Kina se promijenila do neprepoznatljivosti. Na nekim mjestima izrasli su megagradovi koji nemaju premca u svijetu. Broj onih s više od milijun stanovnika porastao je s 16 u 1970. na 106 u 2015. godini

25.5.2026.
7:31
Magazin.hr
GREG BAKER/AFP/Profimedia
Dok u Europi ljudi očajnički traže mjesto za stanovanje, a cijene stanova stalno rastu, Kina rješava potpuno suprotan problem. Imaju nebodere, vile, ogromne aleje, autoceste s četiri trake, luksuzne trgovačke centre. Ali... postoji jedan veliki problem. Supermoderni gradovi i centri zjape prazni i izgledaju kao kulise za postapokaliptični film.

U posljednjih 20 godina Kina se promijenila do neprepoznatljivosti. Na nekim mjestima izrasli su megagradovi koji nemaju premca u svijetu. Broj onih s više od milijun stanovnika porastao je s 16 u 1970. na 106 u 2015. I to je bio tek početak.

Gdje su pogriješili

Nije sve zlato što sja. Procjenjuje se da do 15 % novogradnje u Kini zjapi prazno. I nije riječ samo o nekoliko stambenih blokova na rubu gradova. Govorimo o cijelim četvrtima, a ponekad čak i cijelim "gradovima duhova" gdje ulične svjetiljke svijetle iako nemaju za koga. Je li to bizarno? Nesumnjivo. Izvorno, naravno, to nije bila namjera.

Plan je bio vrlo jednostavan: "Izgradite to i ljudi će doći." Ali gradovi duhova izrasli su prije novih radnih mjesta, trgovina ili prometnih veza. Nedostatak posla za plaćanje troškova života bio je presudan.

Posljednji čavao u ljes uništenja novih velebnih četvrti i gradova bio je dolazak investitora. Kupovali su stanove, po nekoliko njih odjednom, ne da bi u njima živjeli, nego da bi ih iznajmljivali ili jednog dana povoljno prodali. Dogodilo se to da su stanovi službeno prodani, ali prazni.

"Lažni" Hallstatt i Pariz

Kako danas izgledaju kineski gradovi duhova? Jedan poput Hallstatta, drugi poput Pariza... Kopije europskih gradova ili njihovih dijelova vrlo su popularni u Kini, a projektanti ih mogu dovesti do savršenstva. Na rubu grada Huizhou u provinciji Guangdong možete pronaći točnu kopiju Hallstatta u Gornjoj Austriji.

Foto: HUIZHOU CHEN/Newscom/Profimedia

"Sličnost sa stvarnim Hallstattom razvijena je do najsitnijih detalja. Zvukovi ptica cvrkuću ulicama iz skrivenih zvučnika, a soundtrack filma Zvuk glazbe, pušta se u beskonačnoj petlji i posvuda se može čuti," piše Wade Shepard, autor knjige Ghost Cities of China, o svom posjetu tom mjestu. Drugi grad, Tianducheng, kopija je Pariza, gdje trg krasi, tri puta manji, Eiffelov toranj. 

Foto: JOHANNES EISELE/AFP/Profimedia

Istina zaključana u ladici

Zanimljivo je da nije sasvim jasno koliko takvih nenastanjenih gradova zapravo postoji. Kineska vlada temeljito čuva za sebe detaljne podatke o prodaji i popunjenosti zgrada. 

Stručnjaci ipak smatraju da se za gradove duhova naziru bolja vremena. Mnogi od njih polako počinju popunjavati i Kina s time računa u budućnosti – u narednim godinama tamo bi se trebalo preseliti do 250 milijuna ljudi. Hoće li se to doista dogoditi, još nitko ne zna. 

KinaGrad DuhovaStanovanjeEuropaCijene Nekretnina
