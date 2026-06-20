Prava glazbena senzacija stiže u Bjelovar: Obožavatelji u nevjerici nakon objave imena izvođača

Bjelovar je ovih dana središte dobre zabave, glazbe i brojnih događanja koja privlače posjetitelje iz cijele Hrvatske. Do 28. lipnja traje Terezijana, manifestacija koja ove godine ima posebno značenje jer se održava u znaku dvaju velikih jubileja – 270 godina grada Bjelovara i 30 godina njezina održavanja.

Posjetitelje očekuje više od 40 koncerata na tri pozornice te brojni sadržaji koji spajaju zabavu, kulturu i tradiciju. Na pozornicama će nastupiti Toni Cetinski, Severina, Baby Lasagna, Bijelo dugme te brojni drugi izvođači.

Posebnu pažnju privlači dolazak finske eurovizijske zvijezde Käärije, kojemu će ovo biti prvi nastup na nekom festivalu u Hrvatskoj. Njegov koncert, uz nastup Baby Lasagne, jedan je od najiščekivanijih trenutaka ovogodišnje Terezijane. Organizatori vjeruju da će upravo spoj dvojice eurovizijskih miljenika obilježiti ovogodišnje izdanje i publici priuštiti večer za pamćenje.

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Osim bogatog glazbenog programa, Terezijana će i ove godine donijeti povijesne prikaze, ulične performanse, gastro ponudu i sadržaje za sve generacije.