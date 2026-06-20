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Prava glazbena senzacija stiže u Bjelovar: Obožavatelji u nevjerici nakon objave imena izvođača

Prava glazbena senzacija stiže u Bjelovar: Obožavatelji u nevjerici nakon objave imena izvođača
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Osim bogatog glazbenog programa, Terezijana će i ove godine donijeti povijesne prikaze, ulične performanse, gastro ponudu i sadržaje za sve generacije

20.6.2026.
17:04
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
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Bjelovar je ovih dana središte dobre zabave, glazbe i brojnih događanja koja privlače posjetitelje iz cijele Hrvatske. Do 28. lipnja traje Terezijana, manifestacija koja ove godine ima posebno značenje jer se održava u znaku dvaju velikih jubileja – 270 godina grada Bjelovara i 30 godina njezina održavanja.

Posjetitelje očekuje više od 40 koncerata na tri pozornice te brojni sadržaji koji spajaju zabavu, kulturu i tradiciju. Na pozornicama će nastupiti Toni Cetinski, Severina, Baby LasagnaBijelo dugme te brojni drugi izvođači.

Posebnu pažnju privlači dolazak finske eurovizijske zvijezde Käärije, kojemu će ovo biti prvi nastup na nekom festivalu u Hrvatskoj. Njegov koncert, uz nastup Baby Lasagne, jedan je od najiščekivanijih trenutaka ovogodišnje Terezijane. Organizatori vjeruju da će upravo spoj dvojice eurovizijskih miljenika obilježiti ovogodišnje izdanje i publici priuštiti večer za pamćenje.

Prava glazbena senzacija stiže u Bjelovar: Obožavatelji u nevjerici nakon objave imena izvođača
Foto: Profimedia

Osim bogatog glazbenog programa, Terezijana će i ove godine donijeti povijesne prikaze, ulične performanse, gastro ponudu i sadržaje za sve generacije. 

TerezijanaBaby LasagnaKaarijaSeverinaEurosongEurovizija
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