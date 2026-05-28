Baby Lasagna zapalio mreže: Hoćemo li ga ponovo gledati na Eurosongu?

Nakon što je 2024. postao prava senzacija pobijedivši na Dori kao izvođač koji je na popis natjecatelja stigao kao rezerva, a sve da bi Hrvatskoj donio visoko drugo mjesto u ukupnom plasmanu na Eurosongu, Baby Lasagna je postao pravi miljenik publike.

Godine 2025. gostovao je u finalnom showu Eurosonga te s finskim glazbenikom Käärijom izveo pjesmu "#eurodab", a hit "Rim Tim Tagi Dim" i ove je godine bio uvršten u glazbeni show tijekom zbrajanja glasova publike u finalu Eurosonga.

Shvativši kolika je glazbena senzacija postao, Baby Lasagna već je nekoliko puta rekao kako ponovna mogućnost njegovog natjecanja na Eurosongu nije isključena, a sada je na TikTok-u napravio pravu ludnicu objavivši video u kojem, u zafrkantskom raspoloženju, kaže da će se vratiti na Eurosong ukoliko ne uspije pogoditi koš.

Iako je pogodio koš, obožavatelji još uvijek vjeruju u njegov povratak na pozornicu s koje je sve počelo.

Mogući povratak popularnog glazbenika iz Istre koji, kako i sam kaže, još uvijek ne može vjerovati da živi svoje snove te uživa glazbeni uspjeh, tema je ispod svake njegove objave, a tako i ove.

"Eurosong ne može podnijeti tvoj talent", "Molim te, vrati se. Hrvatska treba pobjedu", "Vrati se, molim te, Eurosong je dosadan bez tebe", samo su neki od komentara obožavatelja koji s nestrpljenjem iščekuju povratak Marka Purišića na glazbeni spektakl koji će se 2027. godine održati u Bugarskoj.