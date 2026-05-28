Nožem ranio ljude na željezničkom kolodvoru: Procurila snimka, urlao je dvije riječi

Muškarac je uhićen nakon što je nožem ranio tri osobe na željezničkom kolodvoru u švicarskom gradu Winterthuru nedaleko od Zuericha, rekla je lokalna policija u četvrtak.

Policija je rekla da se napad dogodio nešto nakon 8:30 sati po lokalnom vremenu, a osumnjičeni počinitelj, 31-godišnji švicarski državljanin, uhićen je. Tri žrtve napada prebačene su u bolnicu, prema policijskom priopćenju.

Uzvikivao 'Allahu Akbar'?

Švicarski list Blick naveo je da je dobio videosnimku na kojoj se vidi muškarac kako istrčava iz zgrade kolodvora uzvikujući "Allahu Akbar", arapsku frazu koja znači "Bog je velik".

List je naveo svjedoka koji je rekao da je muškarac držao nož, dok su ljudi oko njega vrištali i bježali. Incident je izazvao veliku policijsku operaciju, dodaje list.

Policija je rekla da se istražuje motiv osumnjičenika.