Helena iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Toronto: Vatrene će bodriti u posebnom društvu
Uoči utakmice Hrvatske i Paname odlučila je atmosferu velikog natjecanja doživjeti iz prve ruke te uživo bodriti Vatrene na njihovom novom ispitu
Dok se hrvatska reprezentacija priprema za novi izazov na Svjetskom prvenstvu, među navijačima koji su krenuli preko Atlantika našla se i finalistica RTL-ova ahowa 'Gospodin Savršeni', Helena Batalija (29). Atraktivna plavuša otkrila je na društvenim mrežama da je stigla u Toronto, gdje će s tribina pružiti podršku hrvatskoj reprezentaciji u susretu protiv Paname.
U Kanadu stigla s majkom
Helena je svojim pratiteljima pokazala prve kadrove iz Toronta, ali i detalje samog putovanja. Na Instagramu je podijelila fotografiju iz zrakoplova te otkrila kako je riječ o posebnom putovanju koje dijeli sa svojom majkom.
"Mother-daughter trip to Toronto", napisala je uz objavu, dajući do znanja da će ovo navijačko putovanje pamtiti ne samo po nogometu, već i po zajedničkom vremenu provedenom s obitelji.
Ovoga puta putuje zbog nogometa
Poznata po brojnim putovanjima i atraktivnim objavama iz različitih dijelova svijeta, Helena je posljednjih mjeseci pratitelje vodila kroz egzotični Bangkok i brojne europske destinacije. Ovoga puta razlog putovanja ipak je nešto drugačiji - nogomet.
Uoči utakmice Hrvatske i Paname odlučila je atmosferu velikog natjecanja doživjeti iz prve ruke te uživo bodriti Vatrene na njihovom novom ispitu.
Ostala među najpopularnijim kandidatkinjama showa
Podsjetimo, Helena je u posljednjoj sezoni showa Gospodin Savršeni stigla do samog finala, no Karlo Godec na kraju je svoje srce poklonio Kaji Casar. Unatoč tome, Helena je ostala jedna od najzapaženijih i najpraćenijih kandidatkinja sezone.
Njezine objave s putovanja redovito privlače velik interes pratitelja, a ni fotografije iz Toronta nisu prošle nezapaženo.
Sudeći prema prizorima koje dijeli na društvenim mrežama, pred njom su dani ispunjeni navijanjem, nogometnom atmosferom i novim uspomenama i to u društvu koje joj je najvažnije.