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ZGODNA NAVIJAČICA /

Helena iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Toronto: Vatrene će bodriti u posebnom društvu

Helena iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Toronto: Vatrene će bodriti u posebnom društvu
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Foto: RTL

Uoči utakmice Hrvatske i Paname odlučila je atmosferu velikog natjecanja doživjeti iz prve ruke te uživo bodriti Vatrene na njihovom novom ispitu

23.6.2026.
11:12
Hot.hr
RTL
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Dok se hrvatska reprezentacija priprema za novi izazov na Svjetskom prvenstvu, među navijačima koji su krenuli preko Atlantika našla se i finalistica RTL-ova ahowa 'Gospodin Savršeni', Helena Batalija (29). Atraktivna plavuša otkrila je na društvenim mrežama da je stigla u Toronto, gdje će s tribina pružiti podršku hrvatskoj reprezentaciji u susretu protiv Paname.

Helena iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Toronto: Vatrene će bodriti u posebnom društvu
Foto: Instagram Story

U Kanadu stigla s majkom

Helena je svojim pratiteljima pokazala prve kadrove iz Toronta, ali i detalje samog putovanja. Na Instagramu je podijelila fotografiju iz zrakoplova te otkrila kako je riječ o posebnom putovanju koje dijeli sa svojom majkom.

"Mother-daughter trip to Toronto", napisala je uz objavu, dajući do znanja da će ovo navijačko putovanje pamtiti ne samo po nogometu, već i po zajedničkom vremenu provedenom s obitelji.

Helena iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Toronto: Vatrene će bodriti u posebnom društvu
Foto: Instagram Story

Ovoga puta putuje zbog nogometa

Poznata po brojnim putovanjima i atraktivnim objavama iz različitih dijelova svijeta, Helena je posljednjih mjeseci pratitelje vodila kroz egzotični Bangkok i brojne europske destinacije. Ovoga puta razlog putovanja ipak je nešto drugačiji - nogomet.

Uoči utakmice Hrvatske i Paname odlučila je atmosferu velikog natjecanja doživjeti iz prve ruke te uživo bodriti Vatrene na njihovom novom ispitu.

Ostala među najpopularnijim kandidatkinjama showa

Podsjetimo, Helena je u posljednjoj sezoni showa Gospodin Savršeni stigla do samog finala, no Karlo Godec na kraju je svoje srce poklonio Kaji Casar. Unatoč tome, Helena je ostala jedna od najzapaženijih i najpraćenijih kandidatkinja sezone.

Njezine objave s putovanja redovito privlače velik interes pratitelja, a ni fotografije iz Toronta nisu prošle nezapaženo.

Sudeći prema prizorima koje dijeli na društvenim mrežama, pred njom su dani ispunjeni navijanjem, nogometnom atmosferom i novim uspomenama i to u društvu koje joj je najvažnije.

Gospodin Savršeni 2026Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.TorontoVatreni
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