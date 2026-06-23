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Bivši engleski vratar digao uzbunu: 'Nešto nije u redu s loptom na SP-u!'

Bivši engleski vratar digao uzbunu: 'Nešto nije u redu s loptom na SP-u!'
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Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo/Alamy/Profimedia

Ovogodišnja lopta Trionda dizajnirana je za stabilniji let i predstavlja tri domaćina turnira

23.6.2026.
11:09
Sportski.net
Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo/Alamy/Profimedia
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Bivši engleski vratar Joe Hart tvrdi da na Svjetskom prvenstvu “nešto nije u redu” s loptom Adidas Trionda, ističući kako se brojni vratari muče s procjenom njezine putanje.

Hart, danas televizijski komentator, smatra da problem posebno dolazi do izražaja kod udaraca iz daljine i lopti koje idu iznad visine ramena, a kao primjere navodi pogotke s utakmica Engleske i Hrvatske, Francuske i Iraka te Argentine i Alžira.

Sporne situacije povezao je s golom Martina Baturine protiv Jordana, kada je Jordan Pickford uspio samo dotaknuti loptu, te pogotkom Kyliana Mbappéa za Francusku, nakon kojeg je vratar također ostao nemoćan.

Prema Hartu, vratari ne uspijevaju uskladiti tajming s novom loptom jer joj nedostaje izražena rotacija, zbog čega se njezina putanja teže čita.

Naglašava da ne kritizira vratare, nego uočava obrazac na više utakmica, tvrdeći da se slične situacije ponavljaju i kod najboljih svjetskih čuvara mreže.

Unatoč njegovim tvrdnjama, nijedan vratar na turniru javno nije izrazio problem s loptom. Slične kontroverze posljednji put su viđene 2010. godine s loptom Jabulani.

Ovogodišnja lopta Trionda dizajnirana je za stabilniji let i predstavlja tri domaćina turnira: SAD, Kanadu i Meksiko.

Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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