Izbo ga nožem pa pokušao pobjeći u njegovoj odori: Maneken dobio 22 godine zatvora za pokušaj ubojstva

Nekadašnji maneken i influencer Marino Miličević (33) iz Mostara, poznat po Instagram profilu “Neprilagodjeni”, na Županijskom sudu u Splitu osuđen je na 22 godine zatvora zbog pokušaja ubojstva policajca, piše Dalmacija Danas.

Kako piše Dalmacija Danas, Miličević je izricanje kazne podnio mirno, uzdignute glave i bez vidljive ili čujne reakcije. Navode kako je nakon dva ročišta Miličević priznao krivnju, te se ispričao žrtvi, a tvrdi da je bio pod utjecajem raznim zabranjenih supstanci. Uz kaznu zatvora mu je i izrečena mjera liječenja od ovisnosti o alkoholu i drogama.

"U ovom slučaju najbitnije je bilo pitanje sankcije, i bez optuženikova priznanja sve je jasno, sve je snimljeno. Činjenica je da je policajac napadnut, više puta uboden, i to bez ikakva povoda! Policajac se prema vama ponašao korektno, vodio vas u WC, prije napada tražio cigaretu koju ste vi tražili. Dapače, ponašali ste se podmuklo, žalili se na bol, a onda iznenada napali", dio je obrazloženja presude sutkinje Tee Budimlić.

Nadodala je kako je napad na policajca zapravo napad na pravosudni poredak, odnosno napad na državu, te da je zbog toga kazna zatvora od 22 godine jedina moguća kazna.

Kod ovog incidenta navode da su olakotne okolnosti da Miličević nikad nije bio osuđivan, da je izrazio kajanje i da je bio smanjeno ubrojiv u trenutku zločina, kao i činjenica da je policajac preživio napad. S druge strane, navode da su otegotne okolnosti upravo sama dugotrajnost napada, jer je Miličević policajcu zadao ukupno 13 ozljeda nožem po glavi i po tijelu, te njegova podmuklost.

Inače, cijeli postupak je dovršen munjevito, u svega manje od godinu dana.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, Miličević je uhićen 25. srpnja prošle godine zbog sumnje da je počinio kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode te iznude. Nakon privođenja, zadržavanje je odrađivao u zgradi PU splitsko-dalmatinske, gdje je nakon, kako navode, nekoliko odlazaka do WC-a u jednom trenu krenuo moliti za cigaretu.

Dok je policajac Slavko Matas (65) tražio cigarete u njegovoj torbici, koja se nalazila u ormariću, Miličević ga je napao te krenuo bosti nožem. Matas je tu pao na tlo, ali napad nije prestao. Miličević je izašao samo da bi se vrlo brzo vratio i nastavio napadati policajca, kojem je uzeo odoru i značku kako bi sebe kamuflirao jer je htio pobjeći iz zgrade.

Teško ranjeni Matas je ipak uspio nazvati dežurnog i obavijestiti ga o napadu, a prema prostorijama za zadržavanje su potrčali interventni policajci kako bi zaustavili Miličevića u pokušaju bijega.