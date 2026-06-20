Stigao toplinski val, ovo su savjeti za zaštitu od vrućina: 'Telefoni zvone nemilice'

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BILO JE INTERVENCIJA /

U Hrvatsku je stigao toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za dane vikenda izdao upozorenje za toplinski val za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio i preporuke za zaštitu od vrućina.

Među njima je izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine te izbjegavati hrane bogate proteinima.

Mnogi su stoga osvježenje danas potražili na plažama. Službeno, ljeto počinje u nedjelju.

'Telefoni zvone nemilice'

"Iako je u gradu manje ljudi, posla je danas ipak više. Pogotovo na telefonu, naši telefoni zvone nemilice. Imali smo već više od 170 odgovorenih poziva i oko 70 intervencija u prvoj polovini dana, što je povećanje za 10 do 15 posto", rekla je Željka Grgić, specijalistica medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Razgovarali smo i s građanima i pitali kako izbjegavaju vrućinu. U videu pogledajte što su nam rekli.