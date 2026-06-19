Stižu nova pravila za poslodavce! Cilj? Zdravlje radnika: 'Jer posljedice mogu biti kobne'

Dok većina traži hlad, oni rade i po najvećem suncu. Na gradilištima, cestama i drugim otvorenim radilištima visoke su temperature svakodnevica. Jer, kako sami radnici kažu, posao se odraditi mora.

No odgovorni poslodavci svjesni su da na ekstremnim temperaturama moraju biti dodatno na oprezu i brinuti o sigurnosti svojih radnika.

"Izvođač radova u potpunosti poštuje zaštitu na radu, posebno u ovim trenutačno teškim uvjetima za rad. Prvenstveno je uputa svim radnicima na gradilištu češća konzumacija pitke vode, koja je na gradilištu osigurana. S druge strane, koriste se i češće pauze, tako da se radi 45 minuta, a potom slijedi 15 minuta odmora tijekom cijelog radnog vremena", rekao je Marin Kušec, inženjer gradilišta.

Posljedice mogu biti kobne

No pravila se ne pridržavaju svi. Na razini Europske unije ekstremnoj vrućini izloženo je oko 20 posto radnika, dok u Hrvatskoj taj udio prelazi 33 posto, kažu u Ministarstvu rada.

Posljedice mogu biti kobne.

"Svake godine prijavi se između 16 i 17 tisuća ozljeda na radu. Od toga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prizna između 12 i 13 tisuća kao ozljede na radu. U 2025. godini bilo je i 57 smrtnih slučajeva na radnom mjestu, od čega je čak 27 posljedica ozljeda na radu. To je podatak koji je apsolutno poražavajući", rekao je Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Nova pravila za rad na visokim temperaturama

Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poručuju kako se poslodavci dosadašnjih mjera zaštite na radu ne pridržavaju u dovoljnoj mjeri, zbog čega najavljuju nova pravila za rad u ekstremnim vremenskim uvjetima.

"Velik broj poslodavaca ne primjenjuje prethodno propisane mjere te ih uvođenjem ovog pravilnika želimo dodatno osvijestiti o važnosti zaštite radnika. Najveći naglasak stavljamo upravo na rad pri visokim temperaturama", rekla je Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu u Ministarstvu rada.

Neke od preporuka uključuju rad u paru kako bi se na vrijeme uočili prvi znakovi slabosti ili iscrpljenosti, češće i kraće stanke, rotaciju poslova, tehničke mjere zaštite te organizaciju rada na otvorenom i najtežih fizičkih poslova u ranijim jutarnjim satima. Sve kako bi se očuvalo zdravlje radnika.

Slijede i izmjene Zakona

A to je tek prvi korak.

"Možemo najaviti da ćemo u 2027. godini ići i u izmjene Zakona o zaštiti na radu. Slijedi i niz podzakonskih akata i pravilnika koje će Ministarstvo mijenjati, a sve s ciljem da osiguramo bolju zaštitu na radu jer nam je zdravlje radnika zaista iznimno važno", rekao je državni tajnik Ivan Vidiš u Ministarstvu rada.

S obzirom na sve češće toplinske valove i rekordne temperature, rad na otvorenom više nije samo pitanje uvjeta rada, nego i sigurnosti. Cilj novih pravila je da se radnici kući vrate zdravi.