Turist iz Austrije: 'Hrvatska je divna, ali plaćanje na autocesti je grozno'

GUŽVE NA CESTAMA /

Krenuo je produljeni vikend, a s njim i očekivane gužve na cestama i u lukama diljem obale. Mnogi žele na more, što i ne čudi s obzirom na to da je već oko 6 sati ujutro u Senju izmjereno 28 stupnjeva.

Visoke temperature i u većem dijelu Europe - U Francuskoj i prva žrtva.

Strpljivo, polako, s puno čekanja. Tako je danas izgledao put do mora - kolone na naplatnoj postaji Lučko. U jednom trenutku kolone su bile duge i do 5 kilometara. Produljeni vikend je pred svima - i domaćima i turistima.

"Trebali bi promijeniti i sistem, uvesti vinjete. Zemlja je divna, ali plaćanje na autocesti je grozno", rekao je David, turist iz Austrije.

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