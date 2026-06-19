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15. MEĐUNARODNI FESTIVAL /

Na Pag stigle čipkarice iz cijele Europe, uče tehniku zaštićenu UNESCO-om: 'Naša čipka je izazovna'

U Pagu, na istoimenom otoku održava se 15. Međunarodni festival čipke. Osim Pažanki, na festival svake godine dolaze i iskusne čipkarice iz cijele Europe kako bi učile specifičnu tehniku nematerijalne kulturne baštine koja je zaštićena i od UNESCO-a. 

Iako je za izradu samo jednog centimetra čipke potrebno sjediti i do šest sati, ova se vještina na Pagu i dalje prenosi s koljena na koljeno. Nekada je bila osnova djevojačkog miraza, a sada je na cijeni kao visokovrijedan suvenir. 

RTL-ova Nikolina Radić na Pagu je razgovarala s Nedom Oros, predsjednicom Društva paških čipkarica "Frane Budak" Pag.

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19.6.2026.
17:25
Nikolina Radić
Pagčipka
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