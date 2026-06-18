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remi portugala /

Drama u Torontu: Gana u 95. minuti slomila Panamu i uzela prve bodove

Idući protivnici Hrvatske odigrali su noćas svoj susret u Torontu, a dan je obilježila dramatična završnica i podijeljeni bodovi.

Gana je do pobjede protiv Paname stigla u posljednjim sekundama susreta. Pobjednički pogodak u 95. minuti postigao je Kaleb Jurecki, čime je afrička reprezentacija upisala važne bodove u skupini.

U drugom susretu Portugal i Kongo odigrali su neriješeno. Portugalci su poveli već u 6. minuti preko Juana Nebese, no Kongo je do izjednačenja stigao u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Za Kongo je ovo tek drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon 1974. godine, dok je portugalskom kapetanu Cristianu Ronaldu ovo čak šesto svjetsko prvenstvo u karijeri.

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18.6.2026.
20:42
Sportski.net
HrvatskaGanaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.
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