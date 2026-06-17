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TUŽNA VIJEST /

Iznenada preminuo trener francuskog prvoligaša: Krio je bolest

Iznenada preminuo trener francuskog prvoligaša: Krio je bolest
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Foto: Profimedia

Kao trener vodio je Nicu, Lens i Watford

17.6.2026.
20:11
Sportski.net
Profimedia
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Trener francuskog prvoligaša Bresta, Eric Roy, preminuo je u 59. godini život nakon borbe s bolešću koju je krio od javnosti.

Roy je radio velike stvari s Brestom. Preuzeo ih je 2023. nakon 10-godišnje pauze od treniranja i stvorio je hit-ekipu koja je igrala Ligu prvaka 2024./25. nakon što je sezonu prije završio treći u francuskoj Ligue 1. Roy se borio s rakom gušterače tri i pol godine i tajio je svoje zdravstvene probleme od javnosti. "Sve to vrijeme živio je sa snagom koja nas i dalje impresionira, nošen ljubavlju svoje obitelji, nogometom i strašću koju nikada nije odustao.“

 

 

Kao igrač, Eric Roy bio je defenzivni vezni, a igrao je u Marseilleu, Lyonu, Sunderlandu. Kao trener vodio je Nicu, Lens i Watford. U Nici je bio i sportski direktor. Radio je i kao televizijski analitičar. 

BrestLigue 1FrancuskaSmrt Trenera
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