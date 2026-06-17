Iznenada preminuo trener francuskog prvoligaša: Krio je bolest

Trener francuskog prvoligaša Bresta, Eric Roy, preminuo je u 59. godini život nakon borbe s bolešću koju je krio od javnosti.

Roy je radio velike stvari s Brestom. Preuzeo ih je 2023. nakon 10-godišnje pauze od treniranja i stvorio je hit-ekipu koja je igrala Ligu prvaka 2024./25. nakon što je sezonu prije završio treći u francuskoj Ligue 1. Roy se borio s rakom gušterače tri i pol godine i tajio je svoje zdravstvene probleme od javnosti. "Sve to vrijeme živio je sa snagom koja nas i dalje impresionira, nošen ljubavlju svoje obitelji, nogometom i strašću koju nikada nije odustao.“

Éric Roy est décédé à l'âge de 58 ans, a annoncé sa famille.



Joueur, il aura porté les couleurs de Nice, Toulon, Marseille, Lyon, Sunderland, Troyes et du Rayo Vallecano. Il entraînait le Stade brestois depuis 2023.



Toutes nos pensées et notre soutien vont à sa famille et ses… pic.twitter.com/yBIr3sTmdZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 17, 2026

Kao igrač, Eric Roy bio je defenzivni vezni, a igrao je u Marseilleu, Lyonu, Sunderlandu. Kao trener vodio je Nicu, Lens i Watford. U Nici je bio i sportski direktor. Radio je i kao televizijski analitičar.