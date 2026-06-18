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Trump potpisao završetak rata s Iranom, ali što s 300 milijardi dolara? 'To mi ne plaćamo'

SAD i Iran su potpisali sporazum o prekidu vatre, otvaranju Hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora!

Ovo je najznačajniji diplomatski pomak od početka rata. No mnoga otvorena pitanja još su na stolu. Primirje, uključujući ono u Libanonu, se produžuje za 60 dana tijekom kojih bi zaraćene strane došle do uvjeta za trajni kraj rata. Sporazumom se ukida američka blokada iranskih luka, a Iran može izvoziti naftu i prije postizanja konačnog sporazuma. Više u prilogu Ane Trcol.

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18.6.2026.
19:46
Ana Trcol
Donald TrumpIranSadSporazumKraj Rata
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