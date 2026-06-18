Neugodno iznenađenje za Hrvatsku, stručnjaci ljuti na Europu: 'Pogrešna slika!'

Ako smo u nešto u Hrvatskoj sigurni to je da imamo izuzetno čisto more, rijeke i jezera. Zna to i ostatak svijeta. A onda danas, iznenađenje. Po kakvoći voda za kupanje Hrvatska je s petog pala na 12.mjesto. Ovo izvješće Europske agencije za okoliš odmah je zvučalo previše loše da bilo istinito.

Monitoring se u Hrvatskoj provodi već 30 godina i rezultati su uvijek isti.

"Ovih 16 godina od kad se provodi monitoring u Europskoj uniji na temelju direktive, Hrvatska zauzima uvijek visoko mjesto. Mi smo tu uvijek negdje bili između trećeg i petog", ističe voditeljica Odsjeka za ispitivanje mora i biologiju HZJZ Splitsko-dalmatinske županije Tajana Puljak.

Još 2023. godine na trećem mjestu točnije, prvom ako bi se gledalo samo more. Što se onda dogodilo ove godine?

Objašnjenje stručnjaka

"Određeni dio kupališta odnosno voda za kupanje koji nema kontinuitet podataka, nema podatke za sve četiri godine ne dobije ocjenu nego se svrsta u grupu takozvanih. neocijenjenih, neklasificiranih. Mi smo 2022. i 2023. godine imali dvije takve vode za kupanje, 2024. smo imali 17. Ove godine smo imali čak 113. Taj broj neocijenjenih voda u ukupnom broju naših voda, a njih 1145 čini 11 posto i to je vrlo visoki postotak", dodaje znanstvenik s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Slaven Jozić.

Jasno je da ovaj pad s petog na 12. mjesto isključivo rezultat načina obrade podataka.

"U ocijenjenim plažama udio izvrsnih plaža je 96,7 posto i to je najbitnije. Ovih 86,2 posto nije reprezentativno za hrvatske vode za kupanje pogotovo za morske plaže, ne predstavlja pravu sliku, na neki način šalje pogrešnu sliku našim turistima", dodaje Jozić.

Koji redovito prate kakvoću mora na destinacijama koje planiraju posjetiti, tako i aplikaciju na kojoj se svaki dan vidi točna analiza.

"Pristupi na engleskom jeziku su vrlo visoki, broj pregleda je vrlo visok zato što ljudi pri planiranju svojih godišnjih odmora uzimaju u obzir i te činjenice i tu je, Hrvatska, zaista u jako dobroj situaciji", zaključuje Puljak.

Zbog toga se Jozić nada da će država lobirati da se ovakav način izračuna promijeni jer šalje pogrešnu sliku. Ako treba, kaže, i poslati prosvjednu notu Europskoj agenciji za okoliš.