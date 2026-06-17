Skiper jedrilice izašao iz bolnice i napustio Hrvatsku: Odvjetnik objasnio što će biti dalje

Nesreća koja je potresla Hrvatsku i Češku, dovela je do prvog uhićenja - tridesettrogodišnjeg Hrvata, inače prvog časnika na katamaranu.

"Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe", pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Prvog časnika sumnjiči se da je odgovoran za jednu od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu u kojoj je poginulo četvero ljudi. Prijeti mu od tri do 15 godina zatvora.

Obavljen očevid

"Istražni zatvor predstavlja najtežu mjeru osiguranja nazočnosti okrivljenika i sud uvijek treba voditi računa prilikom određivanja mjere da to ne bude ona najteža mjera ako to nije potrebno", naveo je odvjetnik Damir Primorac.

Pomorska nesreća dogodila se prije tri dana oko 11 sati i 38 minuta u Splitskim vratima, u blizini otoka Brača. Dežurni tužitelj odmah je u suradnji s vještakom pomorske struke, specijalistom za brodsku elektroniku i policijom proveo očevid.

Po do sad prikupljenim podacima županijskog državnog odvjetništva, katamaran koji je plovio iz Splita za Hvar sudario se s jedrilicom na kojoj je bilo osam čeških državljanina koji su također išli prema Hvaru, ali iz Trogira. Na mjestu događaja pronađena su tri mrtva tijela, dok je još jedno pronađeno naknadno u potonuloj jedrilici.

'Kapetan nije upravljao brodom'

"Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju brodom", dodao je Božinović.

Skiper jedrilice Hrvatsku je napustio čim je izišao iz bolnice u kojoj je bio s još troje ozlijeđenih. U splitskoj bolnici ostala je jedna državljanka Češke. Ako Hrvatska češkog skipera i bude teretila, morat će to raditi u koordinaciji s češkim vlastima, smatra odvjetnik.

"Zadatak istrage je da se utvrde svi okolnosti kako bi se moglo jednog dana odlučiti hoće li se podići optužnica ili obustaviti postupak", ističe odvjetnik Primorac.

Uhićenog prvog časnika katamarana nakon davanja iskaza u tužiteljstvu čeka i izlazak pred suca istrage, ako tužitelji za njega ipak odluče zatražiti istražni zatvor.