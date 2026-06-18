Hrvatske legende poslale poruku Vatrenima, a Englezi iznenadili izjavama: 'Dogurat će daleko'

Ako pitate hrvatske navijače, sve što se dogodilo nakon drugog hrvatskog pogotka najbolje je – zaboraviti. Unatoč sjajnom dvostrukom povratku Vatrenih u utakmicu, Engleska je u završnici pokazala više snage i kvalitete te slavila s 4:2 u dosad najuzbudljivijem susretu prvenstva.

Sa gotovo popunjenog stadiona u Dallasu odlazilo se pomiješanih osjećaja. Razočaranje zbog poraza bilo je prisutno, ali podrška reprezentaciji nije izostala.

„Nemam zamjerku igračima. Nositi taj sveti dres na ovakvom natjecanju san je svakog nogometaša, svakog momka koji voli ovu državu i sport. Sve u svemu, bili su jači, a Livaković nas je spasio“, rekao je jedan hrvatski navijač.

Unatoč porazu, mnogi vjeruju da Hrvatska može daleko dogurati. „Englezi su jako, jako dobro igrali, napadali su, brzi su, a naš tim je odigrao fenomenalno za naše godine“, rekao je Ivan, hrvatski navijač.

Optimizam ne nedostaje ni ostalim navijačima. „Hrvatska uvijek može, Hrvatska ima veliko srce. Moramo malo bolje igrati, ali ja vjerujem u nas“, poručio je drugi hrvatski navijač.

Pohvale od Engleza

Riječi podrške stigle su i s druge strane tribina. Engleski navijači nisu skrivali poštovanje prema hrvatskoj reprezentaciji, a posebno prema kapetanu Luki Modriću.

„Sjajna utakmica, ali Engleska je bila bolja. Ne mogu reći ništa o Modriću. On je legenda, svi ga u Engleskoj volimo“, rekao je John, engleski navijač.

„Bilo je jako uzbudljivo. Šest golova, to je dobra utakmica“, dodao je Daniel, engleski navijač.

Da je riječ o pravom nogometnom spektaklu, potvrđuju i svjetski mediji koji ovaj susret nazivaju najboljim dosadašnjim na prvenstvu. Britanski Guardian ističe kako je, unatoč problemima, Hrvatska uspjela ozbiljno testirati englesku obranu.

Ni igrači ni izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice nisu tražili opravdanja.

„Taj treći gol koji je pao u 46. minuti zaista nas je presjekao i dotukao. Nakon toga imali smo deset jako loših minuta, a kasnije smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. To nas je dotuklo. Bila je to čudna utakmica zbog prekida, tako da mogu samo čestitati Engleskoj“, rekao je Zlatko Dalić.

Kapetan Engleske i dvostruki strijelac Harry Kane smatra da je upravo fizička snaga presudila pobjednika. „Na kraju smo jednostavno imali više snage i kvalitete od suparnika, iako su sjajna momčad koja će također dogurati daleko na ovom turniru“, poručio je Kane.

Tucak: Važno je analizirati poraz

Nije ovo prvi turnir koji Hrvatska nije dobro otvorila, ali da se zna vratiti nakon teških poraza, potvrđuju i osvojene medalje iz prethodnih godina. Oni koji su ih osvajali najbolje znaju kako prebroditi ovakve trenutke.

„Važno je napraviti pravu analizu. Poraz nikada nije dobrodošao, ali u njemu ne treba vidjeti nikakvu tragediju“, rekao je Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije.

Slično razmišlja i hrvatski veslač Martin Sinković. „Treba vjerovati u pozitivne stvari i biti sretan da se to dogodilo sada, dok se još nešto može popraviti, i s tom mišlju ići dalje“, rekao je.

Optimizam dijeli i Krunoslav Simon, bivši košarkaški reprezentativac i sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza. „Siguran sam da će u sljedeće dvije utakmice i sami igrači tražiti iskupljenje, a to će biti dovoljno za prolazak skupine“, poručio je.

Sljedeća prepreka je Panama, a navijači već rade na tome da se nezaboravni prizori iz Dallasa ponove i u Torontu.

„Iduća utakmica je u Torontu, gdje se dijelom gradila i stvarala hrvatska država. Pozivam sve Hrvate iz Toronta da dođu podržati Vatrene“, rekao je Zvonimir Čelebija iz navijačke udruge CFE Mi Hrvati.

Turnir je tek počeo, a priča Vatrenih tek se počela pisati.