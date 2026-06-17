PR potez Domovinskog pokreta ili odluka iza zatvorenih vrata? 'Stvaraju umjetne razlike'

U srijedu su trebali predstaviti Rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini... Zakazali su konferenciju za novinare, pa sve u zadnji tren otkazali. Domovinski pokret brusio je tekst rezolucije cijeli dan, a na kraju su se odlučili tek za priopćenje.

U njemu Domovinski pokret nabraja osam točaka rezolucije koju će poslati u Sabor – među kojima je i ona koju smo jučer prvi objavili – o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda s ciljem političke jednakopravnosti Hrvata. Spominje se i daljnja potpora BiH na europskom putu, ali i osuda svih poziva na izborni inženjering.

"...osobito u smislu organiziranog preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH... Hrvatski sabor poziva Vladu RH da, uz puno poštovanje važećeg pravnog okvira i međunarodnih obveza, provede reviziju zakonitosti postupaka stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima u kojima postoji osnovana sumnja na nepravilnosti...", priopćili su iz Domovinskog pokreta.

Iz DP-a su kao razlog otkazivanja poručili da su se sastanci s ministrom Radmanom, a potom i unutar stranke, odužili. U priopćenju su potvrdili da su razgovarali s predstavnicima HDZ-a te da će se ti razgovori nastaviti i dalje.

'Stvaraju umjetnu razliku između HDZ-a i DP-a'

No, da je i HDZ ublažio retoriku vezano za predloženu rezoluciju DP-a, koju je premijer ranije nazvao PR potezom te stranke, bilo je jasno još od jutra.

"Ako je njihova rezolucija dopuna postojećoj deklaraciji – ako će to pridonijeti boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini – zašto je ne bih podržao?", rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova.

Iz HDZ-a danas poručuju da su razgovori bili konstruktivni i da se nastavljaju i dalje. Iz DP-a šute, no još jučer je Stipo Mlinarić o najavljenoj rezoluciji govorio ovako: "Vidite vi sutra dokument, pa ocijenite je li to PR potez ili briga za položaj Hrvata u BiH".

"Ovo što rade je stvaranje umjetne razlike između HDZ-a i DP-a kako bi na idućim parlamentarnim izborima mogli prijeći prag", rekla je Marija Selak Raspudić.

"Naše je uvjerenje od početka da sve ono što ne valja treba rješavati prvenstveno u BiH", poručio je Damir Bakić.

Komentari klubova u Saboru na sam sadržaj rezolucije očekuju se sutra, kao, uostalom, i onaj Domovinskog pokreta – u kojem danas vlada zavjet šutnje.