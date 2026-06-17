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DP otkriva detalje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH

DP otkriva detalje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na konferenciji za novinare govorit će glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik DP-a Josip Dabro

17.6.2026.
13:51
Tajana Gvardiol
Patrik Macek/PIXSELL
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Domovinski pokret najavio je konferenciju za novinare u 14 sati u Hrvatskom saboru na temu "Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini".

Na konferenciji za novinare govorit će glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik DP-a Josip Dabro.

Podsjetimo, RTL Danas ekskluzivno je doznao da DP u svojoj rezoluciji traži zasebnu izbornu jedinicu i reviziju hrvatskog državljanstva u Bosni i Hercegovini.  

Rezolucija je izazvala prijepore među partnerima. 

Domovinski PokretDpKonferencijaRezolucija
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