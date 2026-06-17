DP otkriva detalje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH

Domovinski pokret najavio je konferenciju za novinare u 14 sati u Hrvatskom saboru na temu "Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini".

Na konferenciji za novinare govorit će glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik DP-a Josip Dabro.

Podsjetimo, RTL Danas ekskluzivno je doznao da DP u svojoj rezoluciji traži zasebnu izbornu jedinicu i reviziju hrvatskog državljanstva u Bosni i Hercegovini.

Rezolucija je izazvala prijepore među partnerima.