Hrvatski otok krije podzemne tunele iz Jugoslavije: Pogledajte slike 'između mora i vremena'

MAGIJA NA PUČINI /

Do Biševa se stiže brodovima, i to uglavnom iz Komiže. Izletnički brodovi stižu često ljeti, ali zimi na otoku živi jedva 20-ak stanovnika. Pitke vode nema, a svaka nabavka namirnica znači da se mora ići brodom barem do Visa.

"Biševo je inače otok prepun povijesti, koji živi još iz antičkih vremena i koji je prepun ljepote. Neki kažu vi ste na kraju Hrvatske ja im volim reći tko vam to kaže - možda smo mi na početku", kaže Pjerino Ivčević s Biševa

Krije otok brojne tajne, ali podzemne vojne tunele koji su izgrađeni u vrijeme Jugoslavije. Danas je to izložbeni prostor u kojem su izložene fotografije pod nazivom „između mora i vremena.“ Više doznajte u prilogu Dragane Eterović.