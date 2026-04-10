Grad u Hrvatskoj raspisuje natječaj za plaću od 4400 eura! Zadaci? Paziti na špilju, groblja...

Gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić najavio je da će uskoro biti objavljen natječaj za izbor direktora/ice gradske tvrtke "Nautički centar Komiža".

Kaže, to je jedno jod ključnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Komiže, s važnom ulogom u komunalnom sustavu, upravljanju dijelom pomorskog dobra, prijevozu te pružanju usluga u nautičkom i turističkom segmentu.

Upravo zato Društvo mora imati stabilno, odgovorno i profesionalno upravljanje, uz jasne operativne procedure, snažnije planiranje, kvalitetnije unutarnje kontrole, dosljedno sprječavanje sukoba interesa i punu transparentnost poslovanja, piše Slobodna Dalmacija.

Ostavka dosadašnje direktorice dostavljena je 31. ožujka 2026. godine. Zato pokreću postupak za izbor novog direktora/ice "Nautičkog centra Komiža" d.o.o.

"Pozivamo sve zainteresirane, stručne, odgovorne i motivirane kandidate da se prijave na javni natječaj, koji će biti objavljen sukladno važećim propisima i aktima Društva. Bruto plaća za ovu dužnost iznosi 4400 eura. Od budućeg vodstva očekujemo zakonitost, operativnost, odgovornost, transparentnost i spremnost na uvođenje reda te daljnje jačanje Društva u interesu Grada Komiže i svih građana",objavio je poteštat Komiže Ivica Vitaljić.

Bitno je provođenje koncesije i upravljanja Modrom špiljom na otoku Biševu, turističkom atrakcijom koja ljeti privuče izuzetno velik broj gostiju, pa treba iznaći "mjeru" pritiska plovila i ulazak posjetitelja u zaštićenu morsku špilju.

Posao je vezan i oko luke u samoj Komiži i nautičkih vezova, te brigu o pomorskom dobru, uz parking usluge, turističku djelatnost. Tu su i prijevozničke usluge, i one morske i one kopnene, autobusne linije do Visa i trajekta i druga mjesta otoka, kao i grobljanske usluge, uz kompletan sustav gospodarenja otpadom.

