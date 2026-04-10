Grad u Hrvatskoj raspisuje natječaj za plaću od 4400 eura! Zadaci? Paziti na špilju, groblja...
Gradonačelnik je najavio da će uskoro oglasiti natječaj za izbor direktora gradske tvrtke 'Nautički centar Komiža'
Gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić najavio je da će uskoro biti objavljen natječaj za izbor direktora/ice gradske tvrtke "Nautički centar Komiža".
Kaže, to je jedno jod ključnih trgovačkih društava u vlasništvu Grada Komiže, s važnom ulogom u komunalnom sustavu, upravljanju dijelom pomorskog dobra, prijevozu te pružanju usluga u nautičkom i turističkom segmentu.
Upravo zato Društvo mora imati stabilno, odgovorno i profesionalno upravljanje, uz jasne operativne procedure, snažnije planiranje, kvalitetnije unutarnje kontrole, dosljedno sprječavanje sukoba interesa i punu transparentnost poslovanja, piše Slobodna Dalmacija.
Ostavka dosadašnje direktorice dostavljena je 31. ožujka 2026. godine. Zato pokreću postupak za izbor novog direktora/ice "Nautičkog centra Komiža" d.o.o.
"Pozivamo sve zainteresirane, stručne, odgovorne i motivirane kandidate da se prijave na javni natječaj, koji će biti objavljen sukladno važećim propisima i aktima Društva. Bruto plaća za ovu dužnost iznosi 4400 eura. Od budućeg vodstva očekujemo zakonitost, operativnost, odgovornost, transparentnost i spremnost na uvođenje reda te daljnje jačanje Društva u interesu Grada Komiže i svih građana",objavio je poteštat Komiže Ivica Vitaljić.
Bitno je provođenje koncesije i upravljanja Modrom špiljom na otoku Biševu, turističkom atrakcijom koja ljeti privuče izuzetno velik broj gostiju, pa treba iznaći "mjeru" pritiska plovila i ulazak posjetitelja u zaštićenu morsku špilju.
Posao je vezan i oko luke u samoj Komiži i nautičkih vezova, te brigu o pomorskom dobru, uz parking usluge, turističku djelatnost. Tu su i prijevozničke usluge, i one morske i one kopnene, autobusne linije do Visa i trajekta i druga mjesta otoka, kao i grobljanske usluge, uz kompletan sustav gospodarenja otpadom.
POGLEDAJTE VIDEO Samo par minuta u autu s jednim od najboljih vozača svijeta dovoljno je da se zaljubite u ovaj sport