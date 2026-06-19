U Osijeku održana panel rasprava: 'Znamo za prilike koje Europa nudi, ali zapinjemo u praksi'

'KAKO EU MIJENJA SLAVONIJU' /

"Kako Europska unija mijenja Slavoniju" bila je tema panel rasprave održane u petak u Osijeku. Na panelu namijenjenom mladima, korisnicima europskih projekata, javnim ustanovama i svim zainteresiranim građanima bilo je riječ o mogućnostima koje pružaju europske politike i fondovi.

Sudionici panela iz Europskog parlamenta, Grada Osijeka i udruga civilnog društva govorili su o utjecaju EU politika na obrazovanje, zapošljavanje i svakodnevni život lokalne zajednice.

"Mladi osjećaju pripadnost Europskoj uniji što je super, međutim i dalje ne osjećaju nekakvo povjerenje prema institucijama Europske unije", kazala je Mirna Šostarko iz DKolektiva, organizacije za društveni razvoj.

Ana Delimar iz Udruge Breza istaknula je kako su mladi upoznati s mogućnostima članstva u EU, ali, kako je kazala, "negdje zapinjemo u realizaciji". "Mladi znaju za prilike u praksi. Često ih koriste, putuju, odlaze na mobilnosti, priključuju se Erasmusu za studente, ali isto tako vole ugostiti druge mlade koji im dolaze iz drugih europskih zamalja", kaže.