Samo je Cipar gori od nas! Hrvati im još ne vjeruju, a znate li što ih najviše odbija?

Na hrvatskim cestama vozi oko dva milijuna vozila, no tek njih oko 10 tisuća potpuno je električno.

Po udjelu električnih automobila Hrvatska je pri samom dnu Europske unije, a lošiji rezultat bilježi samo Cipar.

Ipak, pred početak ljetne turističke sezone sve je više pitanja o tome gdje će vlasnici električnih vozila, posebno brojni strani turisti, puniti svoje automobile tijekom putovanja i boravka na Jadranu.

Jer, za put prema moru najprije treba napuniti bateriju. Jedan od vozača električnog automobila, Andrija Medić iz Zagreba, krenuo je prema Crikvenici u malom električnom Smartu.

"Krenuli smo u Crikvenicu iz Zagreba, domet je na Smartu 100 kilometara i morat ću dva puta stati", kaže Medić.

Dok on vozi potpuno električni automobil, ostatak njegove obitelji koristi plug-in hibrid. Iako je zadovoljan uštedama, za sada ne planira da svi automobili u obitelji budu potpuno električni.

"Evo sad idemo ranije na godišnji, ne znam kako će biti kad budu sezone i čekanje dugo", ističe.

U udruzi Strujni krug smatraju da bi tijekom vrhunca turističke sezone upravo čekanje na punionicama moglo postati problem jer ih nema dovoljno.

"Bilo bi dobro da ih ima više. Nije da se sada ne može s njima, vjerojatno će u špici sezone biti problema. Ima dosta punjača koji su malo izvan autoceste, recimo dva kilometra od izlaza, koji će se sada koristiti malo više", rekao je Hrvoje Prpić iz Strujnog kruga.

Dodaje kako nije najveći izazov stići do odredišta.

"Nije toliko problem stići do destinacije, veći je problem kada jednom dođete na tu destinaciju – da se imate gdje napuniti."

Prema podacima nacionalnog registra punionica, u Hrvatskoj postoje 1304 brze punionice. Osim njih, dostupno je više od 2600 sporih punjača, od čega je 2300 javnih, dok su 312 privatni i dostupni isključivo gostima pojedinih apartmana.

Među gradovima prednjači Zagreb sa 111 punionica, slijede Karlovac s 27, Osijek s 22 te Split i Varaždin s po 20 punionica.

Na autocesti A1 trenutačno se na 42 lokacije nalazi ukupno 119 DC punjača, a mreža se i dalje širi.

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HEP je postavio novu punionicu u Pirovcu, dok se u narednim danima planiraju nove instalacije u Korenici, Josipdolu i Ogulinu.

"Na moru primjećujemo veliku sezonalnost. Turisti kada nam se spuste iz Europe na naš lijepi Jadran, promet nam se višestruko povećava. Tijekom godine znamo da ima vrlo malo električnih vozila koja koriste punionice, uglavnom su to vozila s hibridnim motorima, potražnja nije toliko velika“, rekla je Ana Jukić, voditeljica projekta HEP ELEN.

Od oko 10 tisuća električnih automobila koji danas voze hrvatskim cestama, polovica je kupljena uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, iz kojeg najavljuju novi natječaj za građane.

"Trenutačno obrađujemo poziv koji je bio za pravne osobe za ovu i prošlu godinu. Imamo još otprilike mjesec ili dva da to obradimo i onda bi krajem trećeg kvartala trebao biti otvoren novi natječaj za građane u iznosu od 20 milijuna eura", rekao je Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uz državne poticaje cijena električnih vozila postaje manja prepreka, no mnogima je i dalje najveći problem vrijeme potrebno za punjenje baterije.

KIA EV5 Foto: KIA KIA Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav Bojan Terglav KIa KIA KIa KIA KIA Bojan Terglav Bojan Terglav

No i to bi se uskoro moglo promijeniti zahvaljujući novim tehnologijama.

"Upravo taj moment putovanja na more, poslovnih putovanja, bio je problematičan jer izgubite vrijeme na punjenje i svima je to problem. Sa flash chargerom napunite auto od 10 do 97 posto u devet minuta ili u pet minuta ako vam treba 70 posto", rekao je David Kušanić, zamjenik generalnog direktora prodaje u kompaniji za proizvodnju baterija i električnih vozila.

Razvoj infrastrukture i tehnologije mogao bi u budućnosti povećati broj građana koji će se na put prema moru odlučiti krenuti – putovati na struju.