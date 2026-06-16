Najbolji novi automobili u 2026. za svaki budžet: Od gradskih modela do luksuznih ikona

Europsko tržište automobila prolazi kroz jednu od najvećih transformacija posljednjih desetljeća. Dolazak sve većeg broja kineskih proizvođača pojačao je konkurenciju i natjerao tradicionalne marke da ponude više opreme, bolju tehnologiju i konkurentnije cijene.

Istovremeno, kupci danas mogu birati između klasičnih benzinskih i dizelskih motora, hibridnih pogona te potpuno električnih modela. Bez obzira na budžet, ponuda nikada nije bila raznovrsnija.

Car Magazine donosi pregled najboljih novih automobila koje možete kupiti u 2026. godini, podijeljenih prema cjenovnim razredima. Napominjemo, riječ je o britanskom tržištu pa je moguće da se cijene u odnosu na one u Hrvatskoj malo razlikuju.

>>> O kojim se sve modelima i cijenama radi pogledajte u našoj galeriji <<<

Od pristupačne Dacije Sandero do luksuznog Rolls-Roycea Phantoma, tržište automobila u 2026. godini nudi više izbora nego ikad prije.

Električni modeli sve više preuzimaju glavnu ulogu, no ljubitelji klasičnih benzinskih i dizelskih automobila i dalje imaju zanimljive opcije.

Bez obzira tražite li gradski automobil, obiteljski SUV ili sportski model iz snova, ključ uspješne kupnje ostaje isti – odabrati automobil koji najbolje odgovara vašim stvarnim potrebama i budžetu.

>>> O kojim se sve modelima i cijenama radi pogledajte u našoj galeriji <<<