Ovo su stanodavci iz noćne more: Podstanarima su branili kuhanje i tuširanje i još špijunirali

Budućim podstanarima danas nimalo nije lako. Pronaći stan koji je pristojan, uredan i pritom se uklapa u budžet često zvuči kao nemoguća misija. Dok se jedni bore s previsokim cijenama najma, drugi nailaze na zapuštene stanove, loše uvjete i vlasnike koji imaju potpuno nerealna očekivanja.

No, neke priče ipak idu korak dalje. Od stanodavaca koji podstanarima brane kuhanje i tuširanje do onih koji ih nadziru, špijuniraju ili im nakon iseljenja pokušavaju naplatiti nepostojeću štetu, iskustva koja su ljudi podijelili na Redditu zvuče kao pravi podstanarski horor.

Ovo su neka od najgorih svjedočanstava ljudi koji su s vlastitim stanodavcima prošli pravi pakao.