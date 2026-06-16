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Ovo su stanodavci iz noćne more: Podstanarima su branili kuhanje i tuširanje i još špijunirali

Ovo su stanodavci iz noćne more: Podstanarima su branili kuhanje i tuširanje i još špijunirali
Foto: Reddit
Stanodavci iz pakla posebna su kategorija ljudi: oni koji se pri useljenju smješkaju i govore da je “sve dogovorivo”, a pri iseljenju odjednom vide svaku rupicu, ogrebotinu i mrlju kao da je riječ o nacionalnoj katastrofi. Od misterioznih troškova čišćenja do prijetnji naplatom nepostojećih šteta, mnogi podstanari tek na kraju najma shvate da pravi horor nije bio u stanu, nego u osobi koja drži polog.
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Budućim podstanarima danas nimalo nije lako. Pronaći stan koji je pristojan, uredan i pritom se uklapa u budžet često zvuči kao nemoguća misija. Dok se jedni bore s previsokim cijenama najma, drugi nailaze na zapuštene stanove, loše uvjete i vlasnike koji imaju potpuno nerealna očekivanja.

No, neke priče ipak idu korak dalje. Od stanodavaca koji podstanarima brane kuhanje i tuširanje do onih koji ih nadziru, špijuniraju ili im nakon iseljenja pokušavaju naplatiti nepostojeću štetu, iskustva koja su ljudi podijelili na Redditu zvuče kao pravi podstanarski horor.

Ovo su neka od najgorih svjedočanstava ljudi koji su s vlastitim stanodavcima prošli pravi pakao.

16.6.2026.
11:00
Lorena Motik
Reddit
StanodavciKaosKućaNered
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