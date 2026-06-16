Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću

Petar Grašo (50) bio je glavna zvijezda večeri u sklopu obilježavanja Dana općine Nedelišće, gdje se ispred stadiona NK Nedelišće okupio velik broj posjetitelja željnih dobre glazbe, druženja i zabave.

Ugodna atmosfera privukla je brojne mještane i goste koji su ispunili prostor ispred stadiona te uživali u bogatom programu pripremljenom povodom općinskog slavlja. Prije nastupa glavne zvijezde večeri za odličnu glazbenu uvertiru pobrinuo se Privatt bend, čiji je nastup rasplesao okupljene i dodatno podigao raspoloženje među publikom.

Kada je Grašo izašao na pozornicu, uslijedili su njegovi najveći hitovi koje je publika pjevala uglas. Posjetitelji svih generacija uživali su u glazbi, druženju i sadržajima koji su bili dio programa Dana općine Nedelišće.

No, osim zbivanja na pozornici, pažnju su privukla i lica iz publike. Posebno su se istaknule djevojke iz prvih redova koje su svojim osmijesima, plesom i odličnim raspoloženjem postale pravi hit večeri. Tko je sve uživao u koncertnom spektaklu i kakva je atmosfera vladala ispred stadiona NK Nedelišće, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Galeriju Grašinog koncerta iz Nedelišća donosi eMedjimurje.net.hr