Mirjana Mikulec ugostila Grašu, on progovorio o privatnosti: 'Volim tišinu i mali krug ljudi'

Mirjana Mikulec (51) godinama je sinonim je za estetiku doma no njezin novi projekt, podcast InDizajn Talk, pokazao je da publiku danas zanima puno više od lijepih interijera. Nova epizoda donosi jedno od najosobnijih gostovanja dosad. Gost je Petar Grašo (50), koji je otvoreno govorio o potrebi za mirom, intimom i važnosti prostora u kojem živi.

Foto: Ivan Črepić

„Kad se spustim s pozornice volim biti u tišini i u malom krugu ljudi koje volim i s kojima sam sretan. Volim s njima provoditi vrijeme u nekom intimnijem prostoru, dnevnom boravku, stanu, konobi…”, rekao je Grašo u razgovoru koji je odmah privukao veliku pažnju publike. Dotaknuo se i odnosa prema domu i promjenama interijera:„Mislim da su promjene interijera dobre kao i promjene odjeće. Svakih nekoliko godina, sukladno potrebama, mogućnostima i željama, mislim da je dobro promijeniti prostor. Imao sam nekoliko potpunih preuređenja prostora i to mi je bilo i mučno i lijepo. U konačnici se isplati jer ulaziš u neki novi prostor, imaš dojam da započinješ iznova i to je lijepo.”

Upravo takvi iskreni razgovori razlog su zbog kojeg je podcast Mirjana Mikulec u kratkom roku privukao velik interes publike jer je otvorila puno osobnije teme, a opet vezane uz interijere.

„Kroz razgovore s gostima shvatila sam koliko ljudi emocionalno proživljavaju promjene prostora i koliko dom zapravo govori o fazama života kroz koje prolazimo. Kada ste profesionalac, ipak objektivnije pristupate problemimajer znate da gotovo svaka situacija ima rješenje“, poručuje Mirjana Mikulec.

Svaki gost podcasta otvorio je neku potpuno drugačiju temu

Ida Prester (47) govorila je o stresu dugotrajne renovacije obiteljske kuće i izazovima života usred radova, priznajući koliko takav proces može biti emocionalno iscrpljujuć, dok se Marko Grubnić (43) dotaknuo estetike doma i važnostiprostora kao produžetka osobnosti.

Marijana Mikulić (44) otvorila je temu obiteljskog života i preseljenja iz stana u kuću, govoreći o tome kako se s godinama mijenja pogled na dom, privatnost i svakodnevni mir.

Veliku pažnju publike privukao je i Marko Vuletić (26), koji je govorio o pritisku društvenih mreža, osobnom razvoju i potrebi za mentalnim balansom u svijetu stalne izloženosti i koliko je važno imati svoju oazu mira.

Upravo po tome InDizajn Talk razlikuje se od klasičnih podcasta o interijerima, ovdje dom nije samo pitanje trendova i estetike, nego prostor koji govori o emocijama, životnim promjenama i potrebi da u ubrzanom svijetu pronađemo mjesto u kojem se osjećamo sigurno i mirno.