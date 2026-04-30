Obitelji Marijane Mikulić se ostvario veliki san: 'Riječima neopisivo, srce mi je puno'

Poznata hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Marijana Mikulić (44) podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najemotivnijih trenutaka svog života. U dirljivoj video objavi iz samog srca Vatikana, otkrila je kako je njezina obitelj ispunila dugogodišnju želju i primila blagoslov od Pape. Ovaj intiman i snažan trenutak izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške njezinih brojnih pratitelja.

'Riječima neopisivo'

U emotivnom videu snimljenom na prepunom Trgu svetog Petra, s veličanstvenom bazilikom u pozadini, Mikulić nije skrivala suze radosnice dok se obraćala svojim pratiteljima. Njezina sreća bila je opipljiva. "Danas je ispunjena velika želja srca moga", napisala je jednostavno, ali snažno u opisu objave.

Putovanje u Vječni grad imalo je duboko osobno značenje za glumicu i njezinog supruga Josipa Mikulića, profesora na Ekonomskom fakultetu. Naime, ovim su putovanjem odlučili proslaviti svoju dvadesetu godišnjicu braka, a papinski blagoslov bio je kruna njihovog slavlja i ostvarenje sna koji su dugo priželjkivali.

Vidno ganuta i ispunjena, glumica je svojim pratiteljima poručila: "Zahvalna, presretna, punog srca! Riječima neopisivo."

Obitelj je doživjela i jedan posebno dirljiv trenutak kada je Papa položio ruke na njezinog najmlađeg sina Jakova i pomolio se za njega, što je za majku bio neprocjenjiv trenutak. Njezina iskrenost i sreća duboko su dirnule pratitelje, koji su joj u komentarima uputili bezbrojne poruke podrške.

"Nek vam je s blagoslovom", poručila je jedna pratiteljica, dok je druga iskreno napisala: "Nisam vjernik, ali ovo je napunilo moje srce veseljem i oči suzama... Predivno."

