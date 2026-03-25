FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIRLJIVA OBJAVA /

'Nisam očekivala da će me ovoliko pogoditi': Marijana Mikulić u tuzi zbog gubitka voljenog psa

'Nisam očekivala da će me ovoliko pogoditi': Marijana Mikulić u tuzi zbog gubitka voljenog psa
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marijana Mikulić podijelila je na Instagramu tužnu vijest

25.3.2026.
8:20
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Poznata hrvatska glumica Marijana Mikulić (44), koja trenutačno diljem regije niže uspjehe sa svojom autobiografskom monodramom, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu trenutak osobne tuge. Dirljivom objavom oprostila se od dugogodišnjeg člana svoje obitelji, psa Porta, koji je uginuo nakon dvanaest godina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marijana Mikulić (@maremikulic)

Dvanaest godina ljubavi i uspomena

"Otišao je naš PORTO", započela je glumica svoju emotivnu objavu, popraćenu serijom fotografija i kratkim videom. Kroz objektiv kamere, Mikulić je podijelila najnježnije trenutke - od igre u parku do maženja na podu dnevne sobe, a u prvom planu je uvijek bila neraskidiva veza između Porta i njezine djece.

U opisu je priznala kako je, uz obveze oko troje djece, Porto možda nije dobio pažnje koliko je mogao, ali je bio neizmjerno voljen. "Nisam očekivala da će me baš ovoliko pogoditi njegov odlazak. I još je došlo tako naglo, neočekivano", napisala je, otkrivajući ranjivost koja je ganula mnoge. Naglasila je koliko je Porto bio poseban pas, onaj koji je i protivnike kućnih ljubimaca tjerao na razmišljanje. "Svi koji i nisu htjeli ljubimce kad su upoznali Porta su govorili: ‘Da znam da će biti ko Porto i ja bih uzeo psa’", prisjetila se.

Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su u komentarima ostavljali poruke podrške i sućuti, potvrđujući kako je gubitak ljubimca bolan događaj s kojim se mnogi mogu poistovjetiti. "Zauvijek će ostati u našim srcima", samo je jedan od komentara.

Između svjetala pozornice i obiteljske tuge

Ova tužna obiteljska vijest dolazi u vrijeme velikog profesionalnog uspjeha za Marijanu Mikulić. Njezina autorska monodrama "MARE #zenamajkaglumica" rasprodaje dvorane diljem Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Upravo na dan objave o Portovom odlasku, 24. ožujka, glumica je u Pločama proslavila dvadesetu izvedbu predstave, samo dva mjeseca nakon premijere.

Dom ispunjen ljubavlju i izazovima

Njihov voljeni pas Porto, bio je dio velike sretne obitelji, a obitelj čine suprug Josip te njihovi sinovi Ivan, Andrija i najmlađi Jakov, s kojima je dijelio sretan i ispunjen obiteljski život.

Podsjetimo, glumica Marijana Mikulić u braku je s Josipom Mikulićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu, od 2005. godine. Njihova priča, koja je započela u Hercegovini, traje gotovo dva desetljeća i ispunjena je ljubavlju i zajedništvom.

Glumica često otvoreno govori o izazovima s kojima se suočavaju kao obitelj, posebice o brizi za Jakova, koji ima dijagnozu iz spektra autizma. Kroz svoje iskustvo nastoji podići svijest i pomoći drugim roditeljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Grše, čuvaj se, stigao je Padrino! Filipine zamijenio Kozari Bronxom, a poslušajte kako repa

 

 

Marijana MikulićPasTužna VijestDirljiva Objava
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike