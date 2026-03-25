'Nisam očekivala da će me ovoliko pogoditi': Marijana Mikulić u tuzi zbog gubitka voljenog psa

Poznata hrvatska glumica Marijana Mikulić (44), koja trenutačno diljem regije niže uspjehe sa svojom autobiografskom monodramom, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu trenutak osobne tuge. Dirljivom objavom oprostila se od dugogodišnjeg člana svoje obitelji, psa Porta, koji je uginuo nakon dvanaest godina.

Dvanaest godina ljubavi i uspomena

"Otišao je naš PORTO", započela je glumica svoju emotivnu objavu, popraćenu serijom fotografija i kratkim videom. Kroz objektiv kamere, Mikulić je podijelila najnježnije trenutke - od igre u parku do maženja na podu dnevne sobe, a u prvom planu je uvijek bila neraskidiva veza između Porta i njezine djece.

U opisu je priznala kako je, uz obveze oko troje djece, Porto možda nije dobio pažnje koliko je mogao, ali je bio neizmjerno voljen. "Nisam očekivala da će me baš ovoliko pogoditi njegov odlazak. I još je došlo tako naglo, neočekivano", napisala je, otkrivajući ranjivost koja je ganula mnoge. Naglasila je koliko je Porto bio poseban pas, onaj koji je i protivnike kućnih ljubimaca tjerao na razmišljanje. "Svi koji i nisu htjeli ljubimce kad su upoznali Porta su govorili: ‘Da znam da će biti ko Porto i ja bih uzeo psa’", prisjetila se.

Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su u komentarima ostavljali poruke podrške i sućuti, potvrđujući kako je gubitak ljubimca bolan događaj s kojim se mnogi mogu poistovjetiti. "Zauvijek će ostati u našim srcima", samo je jedan od komentara.

Između svjetala pozornice i obiteljske tuge

Ova tužna obiteljska vijest dolazi u vrijeme velikog profesionalnog uspjeha za Marijanu Mikulić. Njezina autorska monodrama "MARE #zenamajkaglumica" rasprodaje dvorane diljem Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Upravo na dan objave o Portovom odlasku, 24. ožujka, glumica je u Pločama proslavila dvadesetu izvedbu predstave, samo dva mjeseca nakon premijere.

Dom ispunjen ljubavlju i izazovima

Njihov voljeni pas Porto, bio je dio velike sretne obitelji, a obitelj čine suprug Josip te njihovi sinovi Ivan, Andrija i najmlađi Jakov, s kojima je dijelio sretan i ispunjen obiteljski život.

Podsjetimo, glumica Marijana Mikulić u braku je s Josipom Mikulićem, profesorom na Ekonomskom fakultetu, od 2005. godine. Njihova priča, koja je započela u Hercegovini, traje gotovo dva desetljeća i ispunjena je ljubavlju i zajedništvom.

Glumica često otvoreno govori o izazovima s kojima se suočavaju kao obitelj, posebice o brizi za Jakova, koji ima dijagnozu iz spektra autizma. Kroz svoje iskustvo nastoji podići svijest i pomoći drugim roditeljima.

