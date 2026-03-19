Ljubio je Danijelu pa pao na ljepotu Hane: Evo kako je nekoć izgledao Petar Grašo

Splitski glazbenik Petar Grašo javnost jednako oduševljava svojom glazbom, kao i privatnim životom.

Dugujemo mu hitove kao što su "Utorak", "92", "Uvik isti" bez kojih je nemoguće zamisliti bilo kakve zabave, ali i prekrasne balade poput "Jel' ti reka 'ko" i "Ako te pitaju" koje su obilježile brojne ljubavne priče i prve svadbene plesove.

S Vjekoslavom i Tončijem Huljićem uspio je izgraditi jednu od najvećih glazbenih karijera u Hrvatskoj, a od veljače 2022. Grašo je vjenčanjem s Hanom Huljić postao i zet svojih dugogodišnjih suradnika.

Naime, nakon što je prekinuo 21-godišnju ljubavnu vezu s glazbenicom Danijelom Martinović, Grašo se zaljubio u 14 godina mlađu plavokosu Hanu Huljić s kojom je 2016. objavio baladu "Srce za vodiča".