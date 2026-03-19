Problematična polusestra Kate Moss u nevolji: Sad je zapala u dugove

Polusestra Kate Moss, manekenka i influencerica Lottie Moss, suočila se s ozbiljnim financijskim poteškoćama nakon što je njezina tvrtka završila u stečaju zbog neplaćenog poreznog duga

Naime, Lottie je karijeru gradila na platformi za odrasle te zarađivala velike mjesečne iznose, no zbog manjka poslovnih angažmana, posegnula je i u "fond za crne dane". Sada se pokušala financijski oporaviti pokretanjem novih projekata, uključujući YouTube kanal, no tamo nema većih uspjeha.

Kako nosi poznato prezime, ni ne čudi da je karijeru pokušala ostvariti i u svijetu mode. Snimila je kampanje i editorijale za renomirane brendove poput Chanela i Calvina Kleina, a pojavila se i na pistama povodom posebnih modnih revija u Londonu i Parizu.