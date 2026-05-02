Marko Vuletić pokazao neočekivanu strast, pratitelji mu poručili: 'Koji si ti vragolan'

Poznati hrvatski influencer Marko Vuletić (26) zaintrigirao je svojih više od sto tisuća pratitelja na društvenim mrežama. U posljednjoj objavi, sastavljenoj u “photo dump” formatu, dao je uvid u svoju svakodnevicu, ali i otkrio novu veliku strast.

Najviše pažnje privukle su fotografije na kojima Vuletić pozira u motorističkoj opremi uz moderni motocikl u noćnom gradskom ambijentu. Takvo izdanje iznenadilo je dio njegovih pratitelja, koji su u komentarima priznali da ga ne povezuju s ovakvim stilom života.

“Nikad ne bih rekla da voziš takav motor, više si mi za Thomasa”, napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kroz šalu dodala: “Koji si ti vragolan? I motor voziš”.

Nakon brojnih pitanja, Vuletić je na Instagram Storyju pojasnio kako je vozački ispit za motor položio još prošle godine, no kupnju je odgađao zbog lošeg vremena u Zagrebu. S dolaskom ljepših dana odlučio se na kupnju, istaknuvši kako mu novi “ljubimac” znatno olakšava kretanje gradom i izbjegavanje gužvi.

Podsjetimo, Vuletić je od prošle godine u vezi s Bogoljubom (38), poznatijim kao Bogi, s kojim često dijeli trenutke iz privatnog života. Sudeći po objavama i reakcijama pratitelja, čini se da influencer prolazi kroz jednu od svojih najispunjenijih faza, obilježenu ljubavlju, putovanjima i novim hobijima.

