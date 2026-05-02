Marko Vuletić pokazao neočekivanu strast, pratitelji mu poručili: 'Koji si ti vragolan'
Poznati hrvatski influencer otkrio da je kupio 'ljubimca' na dva kotača
Poznati hrvatski influencer Marko Vuletić (26) zaintrigirao je svojih više od sto tisuća pratitelja na društvenim mrežama. U posljednjoj objavi, sastavljenoj u “photo dump” formatu, dao je uvid u svoju svakodnevicu, ali i otkrio novu veliku strast.
Najviše pažnje privukle su fotografije na kojima Vuletić pozira u motorističkoj opremi uz moderni motocikl u noćnom gradskom ambijentu. Takvo izdanje iznenadilo je dio njegovih pratitelja, koji su u komentarima priznali da ga ne povezuju s ovakvim stilom života.
“Nikad ne bih rekla da voziš takav motor, više si mi za Thomasa”, napisala je jedna pratiteljica, dok je druga kroz šalu dodala: “Koji si ti vragolan? I motor voziš”.
Nakon brojnih pitanja, Vuletić je na Instagram Storyju pojasnio kako je vozački ispit za motor položio još prošle godine, no kupnju je odgađao zbog lošeg vremena u Zagrebu. S dolaskom ljepših dana odlučio se na kupnju, istaknuvši kako mu novi “ljubimac” znatno olakšava kretanje gradom i izbjegavanje gužvi.
Podsjetimo, Vuletić je od prošle godine u vezi s Bogoljubom (38), poznatijim kao Bogi, s kojim često dijeli trenutke iz privatnog života. Sudeći po objavama i reakcijama pratitelja, čini se da influencer prolazi kroz jednu od svojih najispunjenijih faza, obilježenu ljubavlju, putovanjima i novim hobijima.
