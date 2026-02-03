Prvi intervju Marka Vuletića o braku i reakcijama okoline: 'Bogija svi vole, živimo autentično'

Kad je početkom studenog prošle godine otkrio da je izgovorio sudbonosno 'da', Marko Vuletić (26), poznati hrvatski influencer i poduzetnik koji stoji iza brenda Eterno, izazvao je lavinu reakcija u javnosti i na društvenim mrežama. Naime, Marko se na vječnu ljubav zakleo 12 godina starijem partneru Bogoljubu iz Kruševca. Iako se vjenčanje dogodilo još u ožujku prošle godine, dvojac je isto skrivao od javnosti sve do kraja 2025. godine, a Marko je sada po prvi put za medije progovorio o detaljima njihovog odnosa. U iskrenom razgovoru za Net.hr, ovaj simpatični 26-godišnjak je ispričao kako su se on i Bogoljub upoznali, po čemu će pamtiti prvu godinu braka, ali i kako su se nosili s predrasudama i reakcijama okoline.

Foto: Instagram

'Sklapanje partnerstva nije promijenilo naš odnos'

Za početak, kako ste se vi i Bogoljub upoznali i kada ste shvatili da je on osoba s kojom želite provesti život?

Bogoljub i ja smo se upoznali na poslu, oboje radimo u svijetu marketinga, i preko jedne kave koja je trebala biti poslovna shvatili smo da volimo iste stvari poput putovanja. Dogovorili smo se da idemo zajedno na Tajland i u roku od tjedan dana bili smo na putu prema Bangkoku. Na tom putovanju shvatili smo da možemo funkcionirati zajedno jer su nam karakteri kliknuli.

U ožujku slavite prvu godišnjicu braka - koliko je brak formalno promijenio vaš odnos i po čemu ćete pamtiti prvu godinu zajedničkog života?

Tko želi neka čestita, je l' tako... Sklapanje partnerstva nije promijenilo naš odnos, sad samo imamo češće pošalice tipa “moraš to napraviti za mene jer smo mi u braku”. Prvu godinu definitivno pamtimo po dugim razgovorima, pogledima na život, koje su nam želje za budućnost i slično. Bogi će vjerojatno reći skupljanje čarapa za mnom, ali ja ću to uvijek negirati...

Zašto ste neko vrijeme odlučili ne govoriti javno da ste se vjenčali?

Nismo pričali o tome jer je to bila naša mala tajna. Nije bilo razloga za skrivanje, već smo gledali da to držimo za sebe dok ne bude sve spremno. Pod tim mislim da smo rekli apsolutno svima u našem okruženju za koje smo željeli da znaju preko nas, a ne preko medija. Jednom kada su svi znali, osvanula je fotografija na mrežama.

Foto: Instagram

'Ljudi su sretni radi nas'

Kako su na vaš brak reagirale vaše obitelji i najbliži prijatelji?

Roditelji i prijatelji su sretni za nas. Imamo predivne odnose s ljudima oko nas i ovo nikad nismo dovodili u pitanje, da bi možda netko mogao reagirati drugačije. Tako nam je bilo lijepo i ovim putem im hvala što nam nisu ništa otežali, već su slavili s nama ljubav.

Jeste li se susreli s predrasudama zbog istospolnog braka ili činjenice da je vaš partner iz Srbije?

Pored komentara s Facebooka nismo dobili nijedan negativan komentar. Tko god ljubav može gledati s predrasudom nije niti će biti dio našeg okruženja. Bogija svi vole, nema nikakve veze što je on iz Srbije, čak je zanimljiviji, ima bolje fore i taj trenutak odakle je on meni osobno nikad nije prošao kroz glavu da je to bitna stvar.

Kako se nosite s negativnim komentarima i javnim reakcijama?

Imamo divne ljude oko nas, stvarno ne doživljavamo negativne komentare i pored spomenutih Facebook komentara, on i ja nismo imali i vjerujem da nećemo imati negativna iskustva. Ljudi su sretni radi nas jer mislim da smo i on i ja pristojni dečki koji su odlučili živjeti zajedno i voljeti jedno drugo.

Foto: Instagram

'Kada dođe pravo vrijeme - odvažite se i živite!'

Koliko vam je važno živjeti autentično, posebno s obzirom na vašu javnu prisutnost?

Najbitnije je živjeti autentično. Ništa u životu ne bismo imali da nismo svoji. Uvijek govorim kako je jedan život i ta se fraza toliko izlizala, a zapravo je jako snažna. Ako neću za svoju sreću živjeti, nema smisla. Biti svoj je najveće bogatstvo koje možeš imati i čuvati ga, pobrinuti se da to nikad ne izgubiš. Dobri ljudi to prepoznaju.

Što biste poručili mladima koji se boje biti ono što jesu?

Polako. Kada dođe pravo vrijeme, odvažite se i živite. Nisu vrijedna skrivanja jer će netko drugi imati reakciju na to. Otvorenog srca i pogleda prema svemu i to će ljudi prepoznati. Oni koji ne prepoznaju možda nikad nisu ni trebali biti dio vašeg života.

Foto: Instagram

'Nema ništa bez kompromisa'

Kako izgleda vaš svakodnevni život izvan društvenih mreža?

Iskreno, kao i svaki drugi, haha. Kuća, posao, pranje odjeće i večernja druženja. On i ja volimo kino pa možda tamo provodimo malo više vremena nego prosječna osoba.

Koje su vam najvažnije vrijednosti u braku?

Iskrenost, puno razgovora i prihvaćanja različitih pogleda i razmišljanja. Doduše, to Bogi voli raditi u jedan ujutro pa kompromis bude da to ostavimo za jutro ili popodne idućeg dana. E da, i taj kompromis, nema ništa bez njega.

Za kraj, kako zamišljate svoju zajedničku budućnost?

Punu putovanja, želimo proći što više, vidjeti različite kulture i načine življenja. Puno koncerata i dobre hrane.

POGLEDAJTE VIDEO: Veljača u Splitu je nešto sasvim drugo: Pogledajte to sunce, more i kratke rukave...