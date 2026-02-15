Mirjana Mikulec otkriva tajne svoje njege, bez kojeg proizvoda ne može i što misli o zahvatima

Jedna od najpoznatijih hrvatskih dizajnerica interijera i autorica popularne RTL-ove emisije InDizajn, Mirjana Mikulec (51), godinama inspirira javnost svojim estetskim pristupom prostoru, ali i životu. Kroz karijeru dugu dva desetljeća izgradila je snažan osobni i profesionalni identitet, a u intervjuu za Net.hr otkriva kako se njezin pogled na ljepotu mijenjao s godinama, zašto vjeruje u dosljednu beauty rutinu, koje navike smatra ključnima za zdravu i njegovanu kožu te kako uspijeva održati balans između poslovnih obaveza, tjelesne aktivnosti i vremena posvećenog sebi.

Foto: Ivan Črepić

Kako se vaš odnos prema ljepoti i njezi promijenio s godinama?

Kad pogledam unatrag, vidim da se moj odnos prema ljepoti mijenjao. Čini mi se da je to bio put određene zrelosti u kojem ljepotu nisam gledala samo kroz ono izvanjsko – fizički izgled, odjeću ili šminku, nego i kroz cjelovitost neke osobe, koja uključuje i ženstvenost. I dalje držim do svoga izgleda, jer smatram da bi to trebala svaka žena, no svjesna sam i da zadovoljstvo i mir u meni itekako utječu na moj izgled. Ljepota je toj ravnoteži izvanjskog i unutarnjeg. S godinama sam također postala svjesnija koliko je bitna dosljedna i kvalitetna njega lica i tijela. Sve više se posvećujem njezi kože jer smatram da ona s vremenom zahtijeva više pažnje, ali i pametniji, dugoročan pristup.

Imate li neku beauty rutinu koje se držite bez obzira na obaveze i tempo života?

Rutina je možda riječ koja na prvu nema posve pozitivan prizvuk, no kod njege lica i tijela ona je zlatno pravilo. Bez svakodnevne brige nema rezultata pa se tako, bez obzira na obaveze trudim ostati dosljedna svojoj rutini. Redovito koristim LED masku za lice, GESKE microcurrent uređaj za zatezanje i oblikovanje kontura te gua sha masažer. Sve to kombiniram s kremama koje su prilagođene mom tipu kože.

Postoji li neki proizvod za lice bez kojeg ne možete i koji vam je pravi “must-have”?

Ima ih nekoliko koje koristim svakodnevno, ali rekla bih da je kvalitetna noćna hidratantna krema moj je apsolutni must-have. Nemam neku stalnu kremu za lice, nego ih povremeno mijenjam s obzirom na godišnja doba ali i svoje godine. Nekada je to i zbog preporuka i iskustva za neke nove kreme koje čujem od svojih prijateljica.

Foto: Ivan Črepić

Koji biste proizvod ili naviku svakako preporučili svojim pratiteljima kao ključan za njegu?

Nakon navike redovitog skidanja šminke svaku večer kao i nanošenja noćne kreme, ono što bi trebalo postati navika je masaža lica jer čini čuda. Preporučujem redovitu masažu lica uz proizvod koji odgovara vašem tipu kože. To je jednostavna, ali iznimno učinkovita navika.

Imate li neke savjete za njegu lica – što koristite najviše? Koristite li sprave ili gadgete za njegu kože?

Uz spomenutu masažu, najviše koristim upravo gadgete jer su izvrsni, a i volim isprobavati novitete. Dosadašnja iskustva su mi pokazala da je kombinaciju gadgeta i manualne masaže puni pogodak za moju kožu. LED terapija pomaže regeneraciji moje kože, GESKE microcurrent uređaj stimulira mišiće i definira konture, dok gua sha masaža potiče limfnu drenažu i opušta lice.

Imate li iskustva s estetskim zahvatima? Ako da, koji su vam najviše pomogli u održavanju mladolikog izgleda?

Nemam iskustva s estetskim zahvatima, ali nemam ništa protiv njih. Ono što redovito prakticiram su boosteri za kožu koji pomažu hidrataciji, svježini i kvaliteti tena. Nakon njih se doista osjećam mlađe i poletnije.

Koji tretman za lice ili tijelo vam je najučinkovitiji i u koji se baš “kune”?

Nemam jedan tretman koji bih izdvojila kao najvažniji. Volim isprobavati različite tretmane jer vjerujem da je kombinacija različitih pristupa najučinkovitija.

Kada je riječ o njezi kože, što biste preporučili kao “must-have” za zimske i ljetne mjesece?

Usvojila sam jedno zlatno pravilo – ne zaboraviti na SPF. Tako je kod mene tijekom cijele godine SPF neizostavan. Naravno, uz kvalitetnu hidratantnu kremu prilagođenu godišnjem dobu.

Foto: Ivan Črepić

Briga o tijelu kao svakodnevni izbor

Kako održavate kilograme? Je li vam važnija vaga ili osjećaj u vlastitom tijelu?

Više mi je važan osjećaj u vlastitom tijelu nego broj na vagi. Dobro je pratiti stanje na vagi, ali svakako bitnije kako se osjećamo. Stalno sam u pokretu, treniram pet puta tjedno i pazim na prehranu. To je moja formula za održavanje kilograma, ali i vitalnosti. Naravno, ponekad si dopustim nešto slatko, osobito na putovanjima, dok se kod kuće držim svog režima u kojem je zastupljena laganija hrana.

Kako izgleda vaša svakodnevna prehrana kada ste u radnom ritmu, a kako kada ste na odmoru?

U radnom ritmu najčešće nosim hranu sa sobom ili na poslovnim ručkovima biram ribu ili salate. Fokusiram se na prehranu bogatu proteinima, najčešće ribu, jaja i sir kao i žitarice bogate proteinima. U torbici uvijek imam proteinsku čokoladicu kao mali SOS.

Foto: Ivan Črepić

Bavite li se nekim oblikom tjelesne aktivnosti i koliko vam kretanje pomaže u održavanju forme i balansa?

Volim biti u pokretu i oduvijek sam se bavila nekim vidom rekreacije jer mi donosi ispunjenje. To sam jednostavno – ja. Sada pet puta tjedno idem u teretanu, a uz to igram golf i tenis. Takva kombinacija kretanja pomaže mi održati formu, ali i mentalni balans.

S obzirom na vaš ritam života, kako uspijevate održavati balans između zdravlja, ljepote i brige o sebi?

Vjerujem da se sve stigne kad se želi. Tu je ključna i odlučnost i upornost. Trudim se svaki dan uklopiti trening, a navečer, bez obzira na umor, odraditi svoju beauty rutinu.

Imate li neki mali ritual za sebe – trenutak u danu kada se posvetite isključivo sebi?

Najčešće je to nakon posla, kada idem na trening ili neki od sportova koje volim, ili sat jezika – francuskog ili talijanskog. Volim slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno i smisleno.