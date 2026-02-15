Bivši predsjednik šokirao cijeli svijet izjavom o izvanzemaljcima: 'Area 51...'

Bivši američki predsjednik Barack Obama šokirao je javnost izjavama o izvanzemaljcima. U podcastu s YouTuberom Brianom Tylerom Cowenom rekao je: "Oni su stvarni, ali ih nisam vidio".

Obama je odmah pojasnio i što nije istina: "Ne čuvaju ih u Area 51, nema nikakvog podzemnog objekta". Prije toga se našalio: "Osim ako ne postoji ogromna zavjera i sve su sakrili čak i od predsjednika Sjedinjenih Država", piše The Sun.

Istraživač Joerg Arnu tvrdi da Area 51 nije skladište za vanzemaljce, nego laboratorij za vrhunsku vojnu tehnologiju. "Ovo mjesto je igralište za najsofisticiraniju vojnu tehnologiju", rekao je Arnu. Tu se razvijaju stealth zrakoplovi, napredni dronovi i eksperimentalno oružje. Infrastruktura baze omogućuje izvođenje strogo tajnih misija daleko od očiju javnosti.

NAF nad Bliskim istokom?

Zanimanje za izvanzemaljce dodatno je poraslo nakon objave vladinih dokumenata o misterioznim letjelicama. Procureli radarski snimci snimljeni dronovima US Air Force Reaper pokazuju Neidentificirane Anomalne Fenomene nad Bliskim istokom.

Cowen je Obamu pitao: "Koje je prvo pitanje koje ste željeli riješiti kad ste postali predsjednik?", na što je Obama odmah odgovorio: "Gdje su izvanzemaljci?".

Obama je i ranije komentirao ovu temu: "Što se tiče izvanzemaljaca, postoje neke stvari koje vam jednostavno ne mogu reći. Ali ono što je istina, i ozbiljan sam, jest da postoje snimke i zapisi objekata na nebu koje ne znamo točno što su".

Nije jedini predsjednik koji govori o ovome. Donald Trump je prije dvije godine rekao Loganu Paulu da nije "vjerovatelj": "Vjerojatno ne mogu reći da jesam. Ali upoznao sam ljude koji su ozbiljni i kažu da vide zaista čudne stvari kako lete".

Bivši američki obavještajac David Grusch tvrdi da vlada desetljećima skriva dokaze o izvanzemaljcima. "Članovi ove administracije vrlo dobro znaju ovu stvarnost. Sigurno je da je i trenutni predsjednik vrlo upućen u ovu tematiku", rekao je Grusch. Dodaje da je američka vojska navodno pronašla NLO-e i "ne-ljudska tijela".

Area 51, udaljena baza u Nevadi, dugo je izvor teorija zavjere. Arnu tvrdi: "Area 51 postala je mjesto za sve što vlada želi raditi, a da mi to ne saznamo". Navodno je vidio izvještaje, podatke i fotografije "ne-ljudskih entiteta". Ipak, i dalje nema javno potvrđenih dokaza da izvanzemaljci zaista postoje.

