Znanstvenik tvrdi: Izvanzemaljci će 'uspostaviti prvi kontakt' koristeći 'poseban znak'

Dr. David Kipping, profesor astronomije na Columbia University, upozorava da bi naš prvi susret s izvanzemaljskom civilizacijom mogao biti s civilizacijom koje se nalazi u svom završnom trenutku propadanja.Prema njegovim riječim, prvi izvanzemaljci koje otkrijemo bit će "neobično glasni" dok budu nestajali, pise DailyStar.

Njegova teorija, poznata kao “Eschatian Hypothesis”, sugerira da izvanzemaljske civilizacije sjaje najjače neposredno prije nego nestanu, slično kao umiruće zvijezde.

Neočekivani znakovi života

Prema Kippingju, prvi signal koji bismo mogli primijetiti od vanzemaljaca mogao bi biti “neobično glasan” jer civilizacija u padu emitira mnogo energije. Naziv “Eschaton” potječe od grčke riječi eschatos, što znači “posljednji” i označava krajnji kraj ili cilj.

“Hollywood nas je naučio očekivati samo dvije vrste kontakta: neprijateljsku invaziju ili dobroćudne vanzemaljce koji donose mudrost,” objasnio je Kipping. “Eschatian hipoteza nije ni jedno ni drugo. Prvi kontakt bit će s civilizacijom koja je u agoniji.”

Kako otkriti izumiruće civilizacije

Dr. Kipping je nadalje izjavio da kada otkrijemo nešto novo u svemiru, to često nije običan primjer, već rijedak i ekstreman. Na primjer, kada pogledate u noćno nebo, mnoge zvijezde koje vidite zapravo su divovske, umiruće zvijezde, iako su samo mali dio svih zvijezda, jer sjaje tako jarko.

Isto vrijedi i za supernove: ove masivne eksplozije zvijezda vrlo su rijetke, ali uočavamo ih tisuće jer ih je tako lako vidjeti. Dr. Kipping navodno vjeruje da bi se isto moglo odnositi i na izvanzemaljski život.

Kako civilizacije postaju naprednije, one koriste energiju učinkovitije i postaju tiše. Dakle, pojačani energetski signali mogu biti znak katastrofe, nuklearnog rata ili velikog uništenja.

Neki znanstvenici vjeruju da je čuveni “Wow! signal” iz 1977. mogao biti upravo takav “posljednji očajnički poziv” iz civilizacije u krizi. Kipping predlaže da se umjesto fokusiranja na određene zvijezde, cijelo nebo treba skenirati za neobične signale ili nagle promjene koje bi mogle ukazivati na propadanje civilizacije.

