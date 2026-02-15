Drama pred derbi na autocesti! Stigli sastavi Osijeka i Hajduka, Livaja je u prvih 11

Supersport HNL 0 Osijek : 0 Hajduk

Početni sastav

Najava

U posljednjem susretu 22. kola 35. izdanja hrvatskog nogometnog prvenstva, ove nedjelje u Osijeku snage će odmjeriti domaći NK Osijek i splitski HNK Hajduk Split. Obje momčadi prolaze kroz zahtjevno i nestabilno razdoblje, zbog čega ovaj dvoboj ima iznimnu rezultatsku težinu.

Osječani, predvođeni trenerom Željko Sopić, traže izlaz s dna ljestvice, dok Hajduk s Gonzalom Garcijom na klupi želi zadržati što manji bodovni zaostatak za vodećim GNK Dinamo Zagreb.

Policija je poslala smjerince za sve koji planiraju na Opus Arenu.

