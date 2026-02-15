Drama pred derbi na autocesti! Stigli sastavi Osijeka i Hajduka, Livaja je u prvih 11
Tekstualni prijenos utakmice Osijeka i Hajduka pratite na portalu Net.hr
Početni sastav
Najava
U posljednjem susretu 22. kola 35. izdanja hrvatskog nogometnog prvenstva, ove nedjelje u Osijeku snage će odmjeriti domaći NK Osijek i splitski HNK Hajduk Split. Obje momčadi prolaze kroz zahtjevno i nestabilno razdoblje, zbog čega ovaj dvoboj ima iznimnu rezultatsku težinu.
Osječani, predvođeni trenerom Željko Sopić, traže izlaz s dna ljestvice, dok Hajduk s Gonzalom Garcijom na klupi želi zadržati što manji bodovni zaostatak za vodećim GNK Dinamo Zagreb.
Policija je poslala smjerince za sve koji planiraju na Opus Arenu.
⚽️7⚽️Ulazi na stadion su otvoreni.— MUP-RH (@mup_rh) February 15, 2026
‼️Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika.@nkosijek & @hajduk #fernavijanje
👇👇 https://t.co/hMSJquc0P5 pic.twitter.com/GAOQo6lP6S
POGLEDAJTE VIDEO: Garcia uoči Osijeka: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'