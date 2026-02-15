FREEMAIL
Utakmica visokog rizika /

Drama pred derbi na autocesti! Stigli sastavi Osijeka i Hajduka, Livaja je u prvih 11

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Osijeka i Hajduka pratite na portalu Net.hr

15.2.2026.
16:31
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Supersport HNL
15.2.2026.
17:45
0
Osijek
 
:
0
Hajduk
 

Početni sastav

Najava

U posljednjem susretu 22. kola 35. izdanja hrvatskog nogometnog prvenstva, ove nedjelje u Osijeku snage će odmjeriti domaći NK Osijek i splitski HNK Hajduk Split. Obje momčadi prolaze kroz zahtjevno i nestabilno razdoblje, zbog čega ovaj dvoboj ima iznimnu rezultatsku težinu.

Osječani, predvođeni trenerom Željko Sopić, traže izlaz s dna ljestvice, dok Hajduk s Gonzalom Garcijom na klupi želi zadržati što manji bodovni zaostatak za vodećim GNK Dinamo Zagreb.

Policija je poslala smjerince za sve koji planiraju na Opus Arenu.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia uoči Osijeka: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'

