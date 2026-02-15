Dabro pjevao o 'vođi svih Hrvata', objavljena skandalozna snimka: 'Samo za Milorada!'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta, član vladajuće koalicije i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro ovog vikenda je pjevao pjesmu "U Madridu grobnica od zlata" koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić vođa svih Hrvata.

Na društvenoj mreži Facebook objavljena je snimka nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima na kojoj se vidi kako Dabro novčanicama od 20 eura časti tamburaše i harmonikaša, a zatim predvodi pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao".

'Samo za Milorada'

Tekst te pjesme, koja govori o atentatu na zastupnike Hrvatske seljačke stranke u Beogradu 1928. godine, nije sporan, iako ga je Dabro "začinio" improviziranim stihom "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića", pritom misleći na kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića.

Njega je, podsjetimo, 1934. godine u Marseillu ubio pripadnik makedonske revolucionarne organizacije (VMRO), a na pripremi atentata su pripadnici VMRO-a surađivali s ustašama.

Međutim, po završetku pjesme, Dabro je ponovno improvizirao i zapjevao "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata". Zatim je naglasio da je to "samo za Milorada", pritom aludirajući na Milorada Pupovca (SDSS), a potom je još jednom ponovio isti stih.

Podsjetimo, ustaški poglavnik Pavelić pokopan je upravo na groblju San Isidro u Madridu.

Reagirao Hrebak

Nakon objave snimke, na Facebooku je oštro reagirao Dario Hrebak, čelnik Hrvatsko socijalno-liberalne stranke (HSLS), koja je također dio vladajuće većine.

"Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države", napisao je Hrebak u objavi na svojem Facebook profilu.

"HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!", dodaje Hrebak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dabro nakon podizanja optužnice tvrdi da postoji dublja pozadina: 'Nije mi žao'