Dabro objavio novu snimku na kojoj parama časti tamburaše i harmonikaša: Poslušajte samo ove stihove

Bivši ministar Josip Dabro ponovno privlači pozornost javnosti. Uz osmijeh na licu, s čašom u ruci i to čini se baš na svoj rođendan, opustio se s tamburašima uz stihove pjesme "Tjeraju me, do tamnice puste". Snimku slavlja objavio je na svom Facebook profilu.

A da je pravi bećar i još bolji domaćin, Dabro je pokazao kada je iz izvukao nekoliko novčanica iz džepa od 100 eura i s jednom počastio harmonikaša.

Kadrovi bezbrižnog slavlja, ali prije svega znakoviti stihovi mnoge su podsjetili na slučaj koji je obilježio njegov politički pad. Naime, Dabri prijeti višegodišnji zatvor.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku protiv njega je podiglo optužnicu za povredu djetetovih prava i nedozvoljeno posjedovanje oružja, nakon što je snimljeno da je omogućio svom maloljetnom sinu da rukuje i puca iz oružja, čime je djetetu ugrozio sigurnost i zdravlje.

Prije toga u javnost je procurila snimka u kojoj puca iz pištolja iz automobila. Sve je to koštalo Dabru ministarske fotelje.

'Pravi bećar'

Zanimljivo, Dabro je ovom snimku pokupio mnogo simpatija na društvenim mrežama.

Snimka je podijeljena gotovo 100 puta, a redali su se komentari "Kralj", "Tooo", "Znaš da živiš", "Tko pjeva zlo ne misli, bravo ti si kralj! Opet nebu dobro! Ne daj se, pokaži ti njima tko je pravi bećar".

S druge strane bilo je i onih koji su se prisjetili njegova skandala pa komentirali "Gdje ti je šmajser".

