DAO DJETETU PUŠKU /

Potvrđena optužnica protiv DP-ovog bivšeg ministra: Josipu Dabri prijeti pet godina zatvora

Potvrđena optužnica protiv DP-ovog bivšeg ministra: Josipu Dabri prijeti pet godina zatvora
Foto: Screenshot Facebook Josip Dabro

Tereti ga se za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece - povrede djetetovih prava i kaznenog djela protiv javnog reda - nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari

25.11.2025.
21:12
Tesa Katalinić
Screenshot Facebook Josip Dabro
Optužno vijeće Općinskog suda u Osijeku potvrdilo je optužnicu protiv Josipa Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a danas saborskog zastupnika DP-a, piše Jutarnji list.

Tereti ga se za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece - povrede djetetovih prava i kaznenog djela protiv javnog reda - nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Između ostaloga,  tereti ga se da je svom maloljetnom sinu davao oružje da iz njega puca. Za to mu djelo prijeti kazna zatvora od pet godina. 

Snimke pucanja

Podsjetimo, Dabro je u siječnju šokirao javnost kada je procurila snimka na kojoj, uz zvukove narodnjaka, ministar poljoprivrede više puta puca iz pištolja kroz prozor automobila. 

I sam bivši ministar poljoprivrede tada je potvrdio autentičnost snimke. Stoga je Dabro brže bolje objavio da podnosi neopozivu ostavku. Ubrzo je nakon toga procurila i snimka na kojoj Dabro puca iz puške, ali i niz videa gdje je omogućio djetetu korištenja oružja. 

Zbog svega mu je krajem veljače određen istražni zatvor, iz kojeg je brzo izišao.

Za optužnicu doznao iz medija

Još početkom prošlog mjeseca Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podignulo je optužnicu protiv Dabre, a on je tada rekao da se radi o 'političkom obračunu'. Dodao je i da je za optužnicu doznao iz medija te da se ne boji za svoju nevinost. 

"Svatko neka radi svoj posao, ako sam za nešto kriv, za to ću odgovarati. Ne bježim od odgovornosti ako se ona dokaže. Ako se radi o inkriminacijama iz istrage od veljače, onda tu ne vidim nikakav problem", kazao je tada Dabro. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dabro nakon podizanja optužnice tvrdi da postoji dublja pozadina: 'Nije mi žao'

