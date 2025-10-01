Prva reakcija bivšeg ministra: Dabro se obraća nakon podizanja optužnice

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro obraća se javnosti nakon što je osječko Općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnicu protiv njega zbog povrede prava djeteta i nezakonitog oružja.

Ne otkrivajući identitet tužiteljstvo je izvijestilo da Dabru optužnicom tereti da je od 2021. do siječnja 2025. na području Vukovarsko-srijemske županije počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava.

Za što ga se tereti?

Također ga se tereti da je posjedovao automatsku pušku vojnog podrijetla, čije je posjedovanje građanima zabranjeno, navode u priopćenju.

Dabro je uhićen 26. veljače u Vinkovcima gdje je došao nakon saborske sjednice na kojoj mu je skinut zastupnički imunitet.

Nakon ispitivanja u tužiteljstvu sudac istrage odredio mu je istražni zatvor iz kojega je pušten 3. ožujka nakon što su ispitani svjedoci na koje je mogao utjecati.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo ranije je izvijestilo da Dabru tereti da je djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Dabro je u siječnju podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede i potpredsjednika vlade nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, zbog čega su protiv njega pokrenuti izvidi.

Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji su navodili da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.

