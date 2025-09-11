Dabro: 'Riba smrdi od glave', Dujić za RTL Danas: 'Slažem se s kolegom'

O korupciji u Hrvatskim šumama dugo se šuškalo i optuživalo, a sada stiže i potvrda. Dio privedenih sinoć je na ispitivanju priznao krivnju: uzimanje mita, kao i malverzacije s europskim novcem uz štetu od nekoliko stotina tisuća eura.

O svemu u Hrvatskim šumama za RTL Danas progovara i još uvijek formalni predsjednik Uprave koji nasljednika čeka pola godine. S Nediljkom Dujićem razgovarala je Dajana Šošić.

Jeste li imali ikakva saznanja o uhićenjima u Hrvatskim šumama. Iz USKOK-a kažu da provode izvide već godinu i pol dana, znači nije se provodilo po vašoj prijavi u siječnju?

Da se podsjetimo na moje izjave od prije godinu dana i prošlog ljeta, ja sam iskomunicirao s javnosti da sve neprihvatljive radnje koje bi mogle biti inkriminirana dijela smo redovno prijavljivali sustavu. Danas mogu ovdje potvrditi da sukladno radu ove uprave, dolazi do raščišćavanja ovakvih negativnih pojava unutar firme.

Je li se konkretno vaša prijava odnosila i na ovaj slučaj koji sada vidimo?

Ne mogu konkretno govoriti o ni jednoj prijavi koje smo podnijeli, ali odgovorno tvrdim da smo sve potencijalno nezakonite radnje koje bi mogle rezultirati kaznenim djelima redovno izvještavali tijela nadležna za izvide i progone.

Je li vas netko zvao iz USKOK-a na tu temu?

O toj temi ne mogu govoriti.

Očekujete li možda da bude još ovakvih slučajeva?

Sve one prijave koje smo podnijeli u protekle dvije godine, radi se o periodu od kraja 2023. godine, Kad smo uočili da postoji mogućnost za određene kriminalne radnje u određenim područjima, a vezano za Hrvatske šume, mi smo izvještavali nadležna tijela.

Kolika je tu vaša odgovornost s obzirom na to da ste vi na čelu Hrvatskim šuma

Ja mislim da ova uprava ovdje ima dio zasluga da se počinje rješavati ova problematika generalno u Hrvatskim šumama i društvu.

Ne vidite tu svoju odgovornost s obzirom na to da ste krovni čovjek? To se dešavalo pod vama

Dapače ove stvari koje su se jučer otvorile su bile pod nadzorom duže vremena i izvidima. Dok traju izvidi, do dokaza, o tim se temama ne može govoriti.

Ne osjećate odgovornost tu?

Osjećam se da smo pripomogli u rasvjetljavanju vi nezakonitih radnji.

Ministar poljoprivrede kaže da je neprihvatljivo da se ovako nešto događa pod upravom.. s druge strane Dabro kaže da riba smrdi od glave, jeste se pronašli u tim izjavama?

Ja bih se složio s kolegom Dabrom. Ja bih podsjetio javnost da je Dabro bio sedam mjeseci ministar. U ovom slučaju skupština bi trebala biti glava ribe, uprava je tijelo, a rep je onaj dio gdje su se događale ove radnje. Na žalost nije bilo sluha između te glave i tijela. Tijelo je u ovom slučaju - uprava morala sama djelovati.

DP jasno govori da želi vašu smjenu i da želi staviti svog čovjeka na čelo Hrvatskim šuma. Po vama, zbog čega još do toga nije došlo? Imate li vi zaštitu premijera i HDZ-a?

Ne možemo na taj način to kvalificirati nego na način da sigurno ova uprava, ako se sjetimo da se ova odluka donijela u drugom mjesecu. Nije se odluka donijela zbog lošeg rada nego zbog komunikacije koja se tada stvorila između uprave i ministra.

Vi kao da mislite da ćete ostati na čelu Šuma. DP već ima novi prijedlog koji čeka odobrenje premijera

Legitimno je da traže. O tome odlučuje Vlada i vlada će odlučiti kada ocijeni da je došao trenutak.

Što mislite kada će to biti?

Ne želim nagađati. Nisam vidovit.