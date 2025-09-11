SMRT ZBOG OPEKLINA /

Roditelji djevojčice (2) iz Slavonskog Broda privedeni na ispitivanje

Strašan slučaj u Slavonskom Brodu. Kako je prvi objavio Net.hr, od posljedica opeklina u bolnici je preminulo dvogodišnje dijete

Prema neslužbenim informacijama,  dovezeno je bez znakova života, reanimacija je počela još u kolima hitne pomoći, a potom i u bolnici, no bezuspješno.

Neslužbeno, do nesretnog slučaja je najvjerojatnije došlo tijekom kupanja. Navodno je dijete u kobnom trenutku bilo u kadi i opeklo se vrućom vodom. Što se točno dogodilo utvrdit će policija koja u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi izvide. Roditelji su uhićeni i na ispitivanju, a sutra bi trebao biti gotov nalaz obdukcije. 

U videu pogledajte što kaže ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević, Josip Samardžić. 

11.9.2025.
19:11
RTL Danas
Slavonski BrodDijeteOpeklineOpekotineUhićeni Roditelji
