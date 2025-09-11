Forenzičari riješili misterij star 13 godina, priča o tijelu na Žnjanu zgrozila je sve

Na zahtjev vlasnice stana splitska policija nedavno je stigla provjeriti što je sa zaštićenim najmoprimcem koji bi danas imao 103 godine. U stanu ga nisu pronašli, ali jesu njegovog sina. Time se počelo odmotavati klupko jedne od najbizarnijih splitskih priča.

Policija je utvrdila da se radi o čovjeku čiji identitet nisu mogli potvrditi još prije 13 godina kada su prolaznici na Žnjanu i Zenti danima pronalazili dijelove raskomadanog tijela. Tada nije pomogao ni fotorobot, a slučaj je ostao velika enigma.

„Učinio mi se poznat čovjek, međutim nisam ga mogla odmah smjestiti, jer je puno vremena prošlo. Međutim zvali su me susjedi koji su isto zaštićeni najmoprimci i onda sam se sjetila o kome je riječ. Međutim ja sam zaboravila lice i to, tragedija je grozna,“ izjavila je Iva Tukić, predsjednica Udruge zaštićenih najmoprimaca.

Policija sada istražuje stoji li sin iza svega. Prema dosadašnjim saznanjima, on je svih 13 godina primao pokojnikovu mirovinu i živio u stanu na koji nema pravo jer nije imao status zaštićenog najmoprimca.

„Mi smo kao zaštićeni najmoprimci prije godinu dana morali dati svoje podatke pred bilježnikom u registar u Ministarstvu graditeljstva. Ako oni to nisu preskočili, ali me čudi gospođa koja je vlasnica da nije reagirala odmah,“ dodala je Tukić.

Susjedi u šoku: 'Za mene nije pojmljivo'

Sin, danas 57-godišnjak, nakon što ga je policija suočila s dokazima, završio je u bolnici. Susjedi kažu kako se obitelj držala za sebe. „13 godina… ja kad moju susidu ne vidim tri dana, ja je zovem – šta ti je, kako si,“ rekla je Mirjana iz Splita. „Ja sam totalno zgrožen da tako nešto postoji. To je nenormalno i nakon toliko godina za mene nije pojmljivo,“ kazao je Mario Vuko, također iz Splita.

Misterij koji je započeo u listopadu 2012. godinama je zbunjivao policiju. Prvo je na Žnjanu pronađena ljudska noga, a nekoliko dana kasnije na Zenti i trup, pa glava. „Danas smo uspješno izolirali DNA profil iz mišića. Mišić je bio relativno dobro očuvan pa ćemo u tijeku dana imati konačnu potvrdu spola i DNA profila. Može se raditi o nekakvoj sjekiri, sličnom alatu,“ izjavio je tada sudski vještak za patologiju Antonio Alujević.

Tek ovoga tjedna policija je utvrdila da je raskomadano tijelo pripadalo muškarcu koji je tada imao 90 godina. „Kad je nesporno o kojoj se osobi radi i kad je pronađen potencijalni počinitelj, sada se provodi kriminalističko istraživanje i dovođenje u eventualnu vezu osobe za koju se pretpostavlja da je sin.

Ako nije sin, utvrdit će se tko je ta osoba i ima li veze s ovim kaznenim djelom, jer kazneno djelo je izvršeno na jedan posebno svirep način obzirom da je tijelo osobe raskomadano,“ istaknuo je Tonći Prodan, profesor na Fakultetu za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu.

No, čak i bez obzira na to tko je zločin počinio, sin je svih godina protupravno primao očevu mirovinu. „Obzirom da se nastavlja isplata mirovine, tu je mirovinu neki podizao i samim tim ostvario protupravnu imovinsku korist. Naravno, ovaj brutalni dio zasjenjuje taj materijalni,“ dodao je Prodan.

Policijska istraga trebala bi do kraja rasvijetliti što se zapravo događalo u stanu u centru Splita i tko je odgovoran za svirepi zločin koji je 13 godina ostao nerasvijetljen.