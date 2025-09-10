Afera Hrvatskih šuma otkrivena sasvim slučajno! Odvjetnik: 'Ne znam ima li ovo veze s politikom'

Bjelovar od jutra pod posebnim mjerama osiguranja. USKOK i policija od jutra hapse u dvije različite akcije. Jedna vezana za utaju poreza, druga za Hrvatske šume u kojoj se osumnjičene tereti da su primili 100 tisuća eura mita, jer su visokokvalitetna drva prodavali po cijenama znatno lošijih. Jedan od njih navodno je primio 50 tisuća.

Ministar pravosuđa Damir Habijan pozdravlja akciju USKOK-a i poručuje kako cijeli slučaj nema veze s onim na što je ukazivao bivši ministar Josip Dabro.

Istražitelji do priče došli sasvim slučajno

Kako doznajemo, istražitelji su do ove priče došli sasvim slučajno. Prisluškujući vlasnika drvoprerađivačke tvrtke Maria Jankovića zbog sumnje na utaju poreza, otkrili su kako on nudi mito pojedincima iz Hrvatskih šuma.

Iz Hrvatskih šuma pak poručuju kako daju potporu akciji ali dodaju i da svaka nepravilnost i protuzakonito postupanje pojedinaca narušava povjerenje tvrtke.

Ispitivanja u prostorijama USKOK-a još uvijek traju. Riječ je o tri razdvojene akcije. Osim USKOK-a, u cijeloj priči je Ured europskog tužitelja koji će se o svemu oglasiti sutra.

Reporterka Ivana Ivanda Rožić za RTL Danas razgovarala je s odvjetnikom glavnog osumnjičenog Goranom Preglejom.

Kakav je položaj vašeg klijenta nakon današnjeg dana?

Njegov položaj je takav da je on uhićen tijekom jutra i trebao bi svaki čas biti doveden u prostorije USKOK-a gdje će biti ispitan u odnosu na optužbe koje mu se stavljaju na teret

Za što njega točno USKOK sumnjiči i kako će on odgovarati na te optužbe?

Prema onome što proizlazi iz naloga o pretrazi, radi se o sumnji na počinjenje kaznenog djela primanja mita.

Koliko je teško braniti takve optužbe kada znate da je iza toga, pa usuđujem se reći, stoje dosta čvrsti dokazi?

Ovdje su posebne dokazne radnje. Obrada je trajala cijela godinu i pol dana, koliko su trajale posebno dokazne radnje ne mogu reći pa to prije svega ovisi o kvaliteti onoga što se saznalo posebnim dokaznim radnjama, tako da na prvu loptu je vrlo teško reći je li dokazana snaga slabija ili jača. Nakon što se izvršio uvid u spis i kad vidimo kakav je ustvari sadržaj tih posebnih dokaznih radnji onda možemo govoriti o tome. Naravno ako je dug period da ako se radi o nekim kaznenim djelima koja su koja postoje onda u svakom slučaju puno je teže braniti situacije gdje ljudi pogriješe.

Koliko je vama teško, u ovakvim spektakularnim predmetima, kada su na neki način, što kažu često odvjetnici, njihovi klijenti unaprijed osuđeni?

Nažalost, ta osuda javnosti je nešto što se ne može izbjeći. Svi mi se susrećemo s tim. Međutim, u odnosu na sam kazneni postupak, sudovi sude prema stanju spisa, a ne prema onome što pišu novine.

Kako gledate na ovu današnju aferu? Nema tko se nije od političara danas o njoj izjasnio

Ja ne znam koliko to ima veze s politikom. Po meni se čini da je to rezultat rada PNUSKOK a i Uskoka u jednom dijelu i ureda europskog tužitelja. S obzirom na to da je, prema mojim saznanjima, u jednom dijelu oštećen europski proračun.

Gotovo da nema afere u kojoj vi ne branite nekoga od osumnjičenih. Što vam obično klijenti kažu? Je li to strah od kazne ili više od osude javnosti?

Gledajte, to je individualno od slučaja do slučaja od osobe do osobe. Kazneni postupak različito djeluje prema ljudima tako da nema tog pravila.

Ima li kakvu poruku konkretno ovaj osumnjičenik iz Hrvatskih šuma?

Pa ja još nisam pričao kvalitetno s tim, tako da ne mogu to reći.

Kako ćete se braniti?

Moram porazgovarati s njim pa ćemo vidjeti.