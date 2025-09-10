Korupcijski skandal u Hrvatskim šumama: Rukovoditelji uhićeni za mito u trgovini drvom

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.

Neslužbeno doznajemo da je u prvoj akciji uhićeno 17 osoba u Hrvatskim šumama radi primanja i davanja mita, te još tri osobe u drugom, odvojenom slučaju pranja novca.

Ovaj slučaj je odvojen od Dujićeve prijave USKOK-u s početka godine zbog sumnje na korupciju na nižim razinama.

U koordinaciji s USKOK-om jutros je svoju akciju imao i Europski ured javnoga tužitelja (EPPO)

Kako Jutarnji neslužbeno doznaje, u Zagrebu je uhićen Darko Sušanj, šef komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma zbog sumnje u primanje mita. Također je uhićen voditelj uprave UŠP Bjelovar Ivan Cug te jedan njegova kolega zadužen za komercijalu u istoj upravi.

Na meti istražitelja našlo se još deset osoba iz raznih lokalnih šumarija, od Daruvara preko Grubišnog polja do Vrbovca. Priveden je poduzetnik Mario Janković iz drvoprerađivačke tvrtke Atlas MR zbog sumnje u davanje mita.

Sumnja se da je davao mito djelatnicima Hrvatskih šuma kako bi mu omogućili otkup zdravog i kvalitetnog drveta po cijeni drveta loše kvalitete. Na taj način, sumnjaju istražitelji, Hrvatske šume oštećene su za znatan iznos.

Hrvatske šume potvrdile postupanje Uskoka

Hrvatske šume u srijedu ujutro su "potvrdile postupanje Uskoka" nakon informacije da je više osoba uhićeno zbog sumnje u korupciju u tom javnom poduzeću.

"Možemo potvrditi postupanje Uskoka u Hrvatskim šumama d.o.o. te ovom prilikom iskazujemo potporu u raščišćavanju ove situacije", navode u priopćenju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ne može davati komentare jer ne raspolažu informacijama vezanima uz navedena uhićenja.

