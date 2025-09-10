Dabro komentirao akciju USKOK-a: 'Izmislio sam kriminal u Hrvatskim šumama..."

Josip Dabro u srijedu ujutro oglasio se na Facebooku o USKOK-ovoj akciji. Na stranici je podijelio tekst od početka godine gdje je Nediljko Dujić, bivši šef Uprave te državne tvrtke komentirao da Dabro izmišlja da su Hrvatske šume leglo kriminala.

"Izmislio sam i jutrošnju akciju Uskoka koja se dogodila zbog kriminala s trupcima u Hrvatskim šumama na koji sam jedini otvoreno upozoravao. A izmišljam i da će se uskoro pokucati na još neka vrata", napisao je Dabro u objavi.

Tekst je nastao kada je Dujić, na početku ove godine, USKOK-u predao prijavu zbog sumnje na korupciju na nižim razinama. Pitali su Dujića ako je dio prijave o drvnoj sirovini koja je ostala nakon nevremena na području Spačve.

"Najvjerojatnije, kako sam kazao, široko je to područje, nama je cilj nulta stopa kriminala i korupcije unutar Hrvatskih šuma", kaže.

Optužio Dabru da izmišlja štetu

Kada je bio pitan kako je došlo do štete i koliko košta, Dujić je rekao da se ne radi o šteti nego o radnjama koje bi mogle biti potencijalna kaznena dijela. Također je u tekstu optužio Dabru da izmišlja štetu od 150 milijuna eura.

"Ma Dabro izmišlja štetu, meni je žao stvarno Dabre. Mogu ovdje potvrditi da je Dabro od prvog dana bio izviješten o stanju u Hrvatskim šumama, imamo sve, pismenu korespondenciju koja je dostupna javnosti u svakom trenutku. Meni je žao da Dabro koji je raspolagao navodnom štetom 150 milijuna kuna nije našao za shodno da se nađe sa mnom i Upravom i da razgovaramo o toj šteti, ako ona postoji", rekao je Dujić u tekstu.

