Vedran je prvo naletio na mamutov zub, sada u Dravi pronašao kljovu: 'Virio je iz šljunka'

Vedran Zdelar (23) iz Novog Sela Podravskog u Općini Mali Bukovec voli istraživati rukavce stare Drave u svom kajaku, a s vremena na vrijeme oduševi zanimljivim nalazima ogromnih životinja iz davnih vremena.

Naime, prošle je godine godine prilikom istraživanja rukavaca starog toka rijeke Drave doslovno stao na vrijedan nalaz, mamutov zub. Sada je na desnoj obali starog toka Drave, nakon HE Donja Dubrava na obali pronašao fragment ogromne kljove, prenosi eMedjimurje.

Foto: Vedran Zdelar

Foto: Vedran Zdelar

Foto: Vedran Zdelar

Virio je lagano iz šljunka, što je zaintrigiralo mladog pronalazača. Počeo je otkopavati šljunak oko kljove te je izvadio vrijedan nalaz koji se već počeo ljuštiti. Pažljivo je pokupio fragment i okolni oljušteni materijal.

Profesor Miro Rašan i ovaj je nalaz, kao i prethodni, pokazao svom poznaniku, inače višem kustosu u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, dr. sc. Draženu Japundžiću, koji je potvrdio da se radi o mamutovoj kljovi.

Prvi ovakav nalaz u kontinentalnoj Hrvatskoj

“Našao sam zanimljiv podatak da se prije smatralo da su mamuti izumrli zbog promjene klime. No najnovija istraživanja navode na zaključak da je pojava i rasprostranjene ljudske vrste povezano s izumiranjem mamuta zbog povećane konkurencije za hranom. Mamuti su inače izumrli prije 10 tisuća godina na našim prostorima”, ističe Rašan.

Zdelar očito ima radar za vrijedne nalaze. Kada je naišao na mamutov zub, isprva je mislio da je kamen.

Foto: Vedran Zdelar

Foto: Vedran Zdelar

Foto: Vedran Zdelar

"U pijesku sam stao na nešto tvrdo. Predmet je imao neobičnu strukturu i izgledao je poput rebra, a bio je neobično težak", ispričao je tada.

Raspitivao se kod stručnjaka što bi to moglo biti, no onda je na eMeđimurju vidio izjave profesora Rašana o sličnim nalazima na tom području.

Profesor Rašan se konzultirao s profesorom s Prirodoslovnog muzeja, koji je potvrdio da je riječ o davno izumrloj životinji koja je živjela u vrijeme gornjeg pleistocena, visoka četiri metra koja je težila četiri tone.

